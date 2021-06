Teen Dream di Boris Contarin alla Marina Bastianello Gallery

Teen Dream

Boris Contarin

a cura di Marina Bastianello

con testo di Miriam Rejas Del Pino



Marina Bastianello Gallery presenta Teen Dream, prima ampia personale di Boris Contarin ( dal 28 giugno al 28 agosto 2021; vernissage giovedì 1 luglio ore 19-21 ), a cura di Marina Bastianello.

Per l’occasione gli spazi della galleria ospitano un racconto per opere di un tempo passato permeato di nostalgia, ricordi, citazioni. I lavori di Boris Contarin (Castelfranco Veneto, TV, 1992), in gran parte realizzati appositamente per questa mostra, riempiono così la grande stanza portando il visitatore a ricostruire una storia che si snoda tra le varie opere esposte: stampe, sculture, video e piccoli oggetti disseminati qua e là.

‘Teen Dream è un viaggio introspettivo che fa riecheggiare ogni cavità dell’essere, un ambiente dove gli elementi sono parte inscindibile di un tutto’ spiega Miriam Rejas Del Pino.