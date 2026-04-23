Termina la prima stagione TOP Ten al Teatro del Parco di Mestre con ”Il teatro comico’’ di Goldoni

L’ultimo atto della stagione TOP Ten 2025/26 sarà una serata che unisce i giovani con la tradizione teatrale veneta e la missione sociale del progetto.

Lo spettacolo avrà luogo alle ore 19.30 al Teatro del Parco, e ospiterà Il teatro comico di Carlo Goldoni, per la regia di Giuseppe Emiliani. Protagonisti della serata saranno le allieve e gli allievi del III anno dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni.

L’opera rappresenta un vero e proprio manifesto della riforma goldoniana: una compagnia della Commedia dell’Arte si interroga sul proprio futuro, mettendo in scena il vivace dibattito tra l’improvvisazione delle maschere e la nuova necessità di imparare le parti a memoria.

L’evento si inserisce nel progetto dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni, parte dell’Accordo di collaborazione tra Regione Veneto e Teatro Stabile del Veneto per la realizzazione del progetto Te.S.eO. Veneto – Teatro Scuola e Occupazione.

In linea con la filosofia del TOP – Theatre Of the People, promosso dal Settore Cultura del Comune di Venezia e organizzato da Pantakin in collaborazione con Tadan, mira a trasformare il teatro in un luogo di incontro tra cultura e sociale, come per tutti gli appuntamenti della stagione Top Ten. L’intero incasso della serata sarà devoluto in beneficenza a sostegno di Special Olympics Team Veneto. Al termine della rappresentazione, verrà consegnato l’assegno con i fondi raccolti durante l’intera stagione, sottolineando l’impegno del teatro verso il benessere della collettività.

La serata sarà anche l’occasione per celebrare il coinvolgimento attivo del pubblico. Verrà infatti annunciato lo spettacolo vincitore del gradimento della Giuria TOP Secret, la giuria popolare composta da giovani e appassionati di teatro di tutte le età che ha seguito l’intera rassegna con un percorso di partecipazione attiva e critica.

Le attività al Teatro del Parco proseguiranno anche dopo la fine della stagione teatrale. Nel mese di maggio, infatti, si terrà la conclusione dei laboratori condotti da Tadan e nel mese di giugno spazio alle residenze di artisti under 35 con le restituzioni finali aperte al pubblico. Inoltre, ci saranno anche alcuni appuntamenti dedicati al benessere collettivo, in particolar modo quelli sul delicato tema della parità di genere, organizzati da Pantakin in collaborazione con Theama Teatro e Tadan.

Biglietti: intero € 14 | ridotto € 10

Per ulteriori informazioni: https://pantakin.it/event/il-teatro-comico/

Acquisto online su Vivaticket :https://www.vivaticket.com/it/ticket/il-teatro-comico/283050

La biglietteria del Teatro del Parco apre un’ora prima dello spettacolo