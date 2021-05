Per la prima volta a Mestre e all’interno del programma di Semina-Terreni Creativi, dal 14 al 16 e dal 21 al 23 maggio arriva Terzo Tempo del gruppo MOMEC, lavoro prodotto dal Festival Opera Prima e realizzato con il sostegno del Teatro del Lemming nell’ambito di InMetamorfosi. Residenze per la ricerca teatrale 2019/2020.

Terzo Tempo è un evento per singolo partecipante a replica per permettere un incontro intimo e sincero tra il partecipante stesso e chi vive nella sua memoria. Installazione, arte partecipativa, evento site-specific, il lavoro di MOMEC, collettivo artistico guidato da Mario Previato, creativo mestrino e già attore del Teatro del Lemming, spazia tra diverse forme espressive per assumere una forma semplice ed essenziale. Una piccola stanza, piante, voci, musica e altri elementi in grado di stimolare la nascita di un nuovo incontro con amici, parenti, amori, anime vive nella memoria e raggiungibili con il ricordo. Terzo Tempo di MOMEC è un tassello del più ampio progetto di arte partecipata dal titolo “GarDeM – Giardino della Memoria Comune”. Chi parteciperà all’installazione, infatti, potrà donare un proprio ricordo in forma scritta, il quale verrà “seminato” nell’aiuola antistante il Centro Civico. Nascerà così il Giardino della Memoria Comune, uno spazio in cui il visitatore potrà vivere un’esperienza immersiva tra colori, profumi e voci.

“Il Terzo Tempo del rugby è un rito un momento di festa che riunisce squadre e tifosi dopo ogni partita – spiega Mario Previato – il Terzo Tempo di MOMEC è un incontro con le persone della nostra memoria. Per sentirsi vicini non è necessario trovarsi faccia a faccia, può bastare un foglio di carta. Il nostro Terzo Tempo si visita soli, ma si può vivere insieme a chi si desidera”.

Ulteriori informazioni e prenotazioni:

L’installazione sarà attiva nei due week-end centrali di maggio, da venerdì 14 a domenica 16 e da venerdì 21 a domenica 23, dalle ore 14.00 alle 20.00. L’accesso è libero e gratuito, ma la prenotazione è consigliata visto l’accesso limitato a singolo partecipante a replica. Le repliche saranno ogni 20 minuti a partire dalle 14.00. Per info e prenotazioni: 320 0435452, momec.direzione@gmail.com.