Scritto dal Nicholas Pileggi (Quei bravi ragazzi) e diretto da Barry Levinson (Sesso e Potere, Rain Man – L’uomo della pioggia) The Alto Knights – I due volti del crimine racconta la faida tra i due titani mafiosi di New York, Frank Costello ( Robert De Niro) e Vito Genovese (Robert De Niro), cresciuti insieme all’Alto Knights Social Club.



Il film inizia dal mancato omicidio (1957) di Costello, commissionato dall’amico d’infanzia Vito Genovese.

Fronte camera, come intervistato da Levinson, il sopravvissuto Costello inizia a narrare la sua storia e quella di Vito, da quando si guadagnano da vivere con il mercato nero di alcol e droga e gioco d’azzardo, come membri della famiglia criminale Lucky Luciano.

Per salvare la pelle Vito fugge poi in Italia, quando torna a New York nel 1945 manifesta idee diverse rispetto all'”amico” su come gestire il traffico criminale, soprattutto riguardo la droga. Gli interessi dei due inevitabilmente si scontrano lasciando una scia di sangue ed esecuzioni. Mentre Costello intesse una sua rete di garanzia e cooperazione per saldare l’intesa tra le potenti dinastie mafiose degli Stati Uniti (rete nazionale criminale negata da J. Edgar Hoover, direttore FBI che alla fine dovette cedere ai fatti drammatici) Genovese è interessato solo a espandere il suo potere.

Levinson prova a fare suoi, cioè a dare un’impronta ai canoni classici di questo genere hollywoodiano. Ma nonostante questo è un gangster movie didascalico e poco brillante perché manca il ritmo, perché il regista trova sì uno stile del racconto molto sicuro di sé, ma non riesce a trovare un approccio filologico meno lugubre, con una tensione o ritmo sostenuto tra complotti e indagini della politica e della polizia.

Robert De Niro nella sua interpretazione dei “due volti del crimine” si muove tra due pilastri: The Irishman e Quei bravi ragazzi.

I costumi di Jeffrey Kurland e la fotografia di Dante Spinotti immergono lo spettatore nelle atmosfere di cronaca di quegli anni.