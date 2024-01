The Beekeeper di David Ayer

È al cinema dall’11 gennaio The Beekeeper, ultimo film del regista di Suicide Squad David Ayer, che dirige Jason Statham in un action carico di adrenalina e ad alto tasso di intrattenimento. Accanto a uno degli attori simbolo del cinema d’azione, Phylicia Rashad, Jeremy Irons, Josh Hutcherson, Emma Raver-Lampman, Bobby Naderi e Minnie Driver.

Adam Clay (Statham) è un uomo solitario e di poche parole, che lavora come apicoltore e che ha uno stretto rapporto di affetto con la sua vicina di casa Eloise (Rashad), l’unica persona che si sia davvero preso cura di lui nella vita. Ma l’apicultura è in realtà solo una copertura, piuttosto metaforica. Clay è infatti un ex Beekeeper, protettore di tutt’altro genere di alveare, un agente dei servizi segreti dotato di straordinaria forza e doti inarrestabili, chiamato a tutelare gli equilibri della società quando il sistema democratico è in pericolo. Quando Eloise subisce una truffa informatica che le svuota i conti correnti, Clay decide di vendicare sia lei sia tutte le persone che sono state vittime dello stesso sistema, puntando direttamente al vertice di una piramide criminale potentissima.

Quello di The Beekeeper è cinema muscolare, che punta tutto sull’azione e sulle caratteristiche fisiche e interpretative del suo protagonista. La prima parte del film è quella meglio riuscita, che coniuga impressionanti sequenze d’azione dirette con mestiere a una certa ironia e autoironia che gioca in maniera sottile con alcune scelte stilistiche volutamente esagerate. Col procedere della storia, però, si fa sempre più fatica a stare al gioco mentre viene richiesto uno sforzo via via più impegnativo di sospensione dell’incredulità. L’Adam Clay di Jason Statham è inarrestabile, letteralmente invincibile, e mentre si continua a godere dell’adrenalina che sfocia a fiumi si perde interesse per la parte umana della vicenda, troppo trascurata.

Colpisce la prova di Josh Hutcherson, davvero in parte nel ruolo di un villain arrogante e spregevole, così come Jeremy Irons, artefice dell’ennesima ottima performance. Peccato invece che sia lasciato troppo poco spazio all’evoluzione e all’approfondimento dei personaggi, che rimangono in superficie tra una maxi sequenza d’azione e l’altra. Quel che invece non manca, dall’inizio alla fine, è l’intrattenimento e The Beekeeper è un film che accontenta senza alcun dubbio sia i fan di Jason Statham, qui alla massima espressione del suo potenziale in ruoli del genere, sia gli appassionati di cinema d’azione.

Titolo originale: The Beekeeper

Regia: David Ayer

Sceneggiatura: Kurt Wimmer

Genere: Azione

Cast: Jason Statham, Philicia Rashad, Jeremy Irons, Josh Hutcherson, Emma Raver-Lampman, Bobby Naderi

Durata: 105 minuti

Paese: USA, Regno Unito

Data di uscita: 11 gennaio 2024

Distribuzione: 01 Distribution