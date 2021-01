Francesco Tesei, musicista, artista, illusionista, regista, grafico e mentalista conosciuto dal grande pubblico per le numerose apparizioni televisive (come per l’omonimo programma in onda su SkyUno, “Francesco Tesei: Il Mentalista”), torna con un nuovo spettacolo: The Box.

The Box è un’esperienza interattiva on-line per uscire, mentalmente, dalla scatola.

Non potendo portare i suoi show in teatro, Tesei, entra nelle case degli spettatori attraverso la tecnologia e offre al pubblico uno spettacolo in diretta streaming sulla piattaforma Zoom, per un numero limitato di spettatori (solo 48 accessi per ogni performance, al fine di garantire un reale coinvolgimento dei partecipanti). Dopo la prima data di venerdì 29 gennaio (ore 21.00), lo show continuerà per tutto il mese di febbraio nei weekend.

“Per mesi ho pensato che fosse impossibile presentare il mentalismo via internet: ero convinto che il contatto diretto fosse imprescindibile. Ho dovuto fare uno sforzo mentale per mettere in dubbio questa convinzione, ma quando l’ho fatto si è aperta una possibilità. Un progetto nuovo che non è teatro, non è tv. Forse è qualcosa che sta in mezzo a quei due media, ma non per questo ne è un compromesso: il punto fondamentale è stato capire le potenzialità e il linguaggio del mezzo e sfruttarli per creare qualcosa che avesse senso di esistere non come surrogato di altro, ma come espressione artistica indipendente dal resto”.