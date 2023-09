In una guerra futura tra la Razza Umana (o meglio Stati Uniti) e le forze dell’Intelligenza Artificiale (bandite dopo che una macchina ha fatto esplodere una bomba nucleare a Los Angeles; le macchine si sono rifugiate in Asia, popolo amico dei robot, dove si è creata un’alleanza umana e spirituale), Joshua (John David Washington), un ex agente delle forze speciali, 5 anni dopo una missione finita male, che gli è costata una parte di vita, viene richiamato in servizio.

Il suo obiettivo è dare la caccia e uccidere il Creatore, o Nirmata, l’inafferrabile e misterioso architetto (o terrorista secondo gli umani) dell’avanzata IA che ha sviluppato una misteriosa arma con il potere di porre fine alla guerra, distruggendo NOMAD (la nave della morte, una base militare spaziale americana).



Joshua e la sua squadra oltrepassano le linee nemiche nel cuore oscuro del territorio occupato dall’IA solo per scoprire che l’arma apocalittica,che è stato incaricato di distruggere, è un’IA con le sembianze di una bambina (una meravigliosa Madeleine Yuna Voyles).



Scritto da Gareth Edwards e Chris Weitz, da un soggetto di Edwards, The Creator è un thriller fantascientifico muscoloso e intrigante che si ispira a Blade Runner, District 9, Io Robot, ma anche Star Wars nel disegno di alcuni robot.

Edwards del resto ha iniziato la sua carriera cinematografica imparando da autodidatta gli effetti visivi; qui li affina – rispetto al suo Godzilla (2014) – e li inserisce in una storia che sorprendentemente ha un nucleo emotivo convincente e commovente.

Nelle sue due ore e un quarto (sempre troppo) di azione e fantascienza, The Creator con naturalezza semina domande etiche e dubbi morali, in un racconto dove l’intelligenza artificiale dimostra più umanità e senso di accoglienza degli umani stessi.