Sarà un weekend imperdibile a Milano il 10 e 11 giugno con Best Movie Comics & Games, fiera dedicata alla cultura pop, il cui programma si arricchisce di due serate incredibili tra cinema e musica.

La serata di sabato 10 ospiterà The Flash. Il film sul Supereroe DC diretto da Andy Muschietti e interpretato da Ezra Miller, arriva a Milano grazie alla collaborazione con Warner Bros. Pictures, che distribuirà la pellicola nelle sale italiane dal 15 giugno.

In The Flash i mondi si incontreranno quando Barry userà i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo e cambiare gli eventi del passato. Ma quando il tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod è tornato, minacciando distruzione, e senza alcun Supereroe a cui rivolgersi. L’unica speranza per Barry è riuscire a far uscire dalla pensione un Batman decisamente diverso per salvare un kryptoniano imprigionato….malgrado non sia più colui che sta cercando. In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l’unica speranza per Barry è ‘correre per la sua vita’. Ma questo estremo sacrificio sarà sufficiente per resettare l’universo?

A rendere ancora più speciale la visione del primo stand-alone cinematografico di Flash, basato sull’omonimo personaggio dei fumetti DC Comics, sarà la presenza di Zerocalcare che presenterà la serata assieme al Responsabile Editoriale di Best Movie, Giorgio Viaro e si godrà il film assieme al pubblico dell’evento.



Altra serata, altra sorpresa: a chiudere il programma di domenica 11 sarà infatti la presenza di una vera e propria icona della cultura pop come Cristina D’Avena, ospite d’onore della manifestazione che sarà premiata con il Best Movie Award – ICON per la sua carriera costellata di successi con oltre settecento brani di cui quattrocento sigle.

La regina delle sigle, idolo per diverse generazioni, in occasione del premio sarà protagonista di un incontro dedicato alla sua strepitosa carriera e successivamente incanterà il pubblico con un mini-live comprendente i suoi successi più amati.

Nei due giorni della manifestazione il pubblico avrà inoltre la possibilità di rivedere in sala un instant classic dell’animazione uscito al cinema nella stagione recente. Il pubblico della manifestazione potrà infatti assistere allo Special Screening del più grande successo animato del 2023, Super Mario Bros. – Il film, divertente trasposizione delle avventure di una delle più amate icone dell’universo videoludico nonché uno dei maggiori successi della stagione in sala per Universal Pictures. Il film sarà sarà mostrato su grande schermo assieme a dei contenuti speciali e inediti, e accompagnato da alcune sorprese per i fan.