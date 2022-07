“The Gray Man è l’agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), alias, Sierra Six. Reclutato da un penitenziario federale dal suo responsabile, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry in passato era un mercenario autorizzato dall’Agenzia altamente qualificato. Ma ora la situazione è cambiata e l’obiettivo è Six, braccato in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex agente della CIA, che non si fermerà davanti a nulla per eliminarlo. L’agente Dani Miranda (Ana de Armas) è al suo fianco. Ne avrà bisogno”.

Diretto da Anthony e Joe Russo (che sceneggia con Christopher Markus e Stephen McFeely), tratto dal romanzo Mark Greaney (edito in Italia da Newton Compton Editori), è un thriller sfrenato prodotto da Netflix/AGBO con un budget di 200 milioni di dollari.

In uscita al Cinema il 13 luglio e disponibile sulla piattaforma Netflix dal 22 luglio, è una storia fracassona per chi ama il genere e vuole passare due ore in puro stato di intrattenimento senza pensare troppo.

Ci saremmo aspettati solo un po’ più di personalità o qualche guizzo di improvvisazione da parte della regia che qui sembra seguire punto per punto il manuale del perfetto thriller di spionaggio in salsa action movie.