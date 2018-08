Cos’hanno in comune una leggenda vivente del cinema comico come Mel Brooks e lo stuntman masochista di Jackass Johnny Knoxville? A quanto pare, assieme a molti altri nomi più o meno importanti della comicità americana, una venerazione senza pari per Buster Keaton, inventore (o quantomeno primo divulgatore) di quella slapstick comedy che influenzerà il lavoro di questi e di altri artisti, tutti intervistati nel ben confezionato documentario The Great Buster: A Celebration, ultima fatica del celebre critico cinematografico e regista Peter Bogdanovich presentata nella sezione Classici alla 75ma Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia.

L’approccio che Bogdanovich sceglie di adottare per questo documentario è semplice, quasi televisivo (per essere maligni lo si potrebbe definire un documentario HBO con qualcosina in più), ma estremamente funzionale al racconto di una biografia travagliata legata a doppio filo a un altrettanto altalenante carriera che ha cambiato per sempre il modo di fare cinema e di far ridere al cinema.

Nella prima parte del film Bogdanovich sceglie di riassumere la vita del regista, partendo dall’esordio da lattante negli spettacoli di vaudeville dei genitori (i 3 Keatons), passando sia per le two reel comedies e per i lungometraggi da lui scritti e diretti che per la cupa parentesi del suo contratto con la Metro Goldwyn Meyer, che di fatto uccise la sua carriera, fino agli ultimi anni passati da icona vivente, tra comparsate televisive e cameo più o meno nobili (la breve parte in Viale del Tramonto nel primo caso, le improbabili apparizioni in alcuni beach party films nel secondo). Nella seconda parte invece, Bogdanovich decide di riassumere e approfondire le dieci pellicole girate negli anni ’20, ovvero i lungometraggi su cui Keaton ebbe più libertà creativa e autoriale (ben prima del contratto con la MGM), tradendo l’istinto da vero critico e storico del cinema del regista.

Grande contributo al documentario sono anche le interviste, che vedono personaggi diversissimi tra loro raccontare il ruolo del grande attore nella loro vita. Si va da Carl Reiner e Dick Van Dyke, che un tributo a Keaton e agli altri grandi del cinema muto lo fecero già cinquant’anni fa col film The Comic (il primo come regista e autore, il secondo come protagonista) al lucidissimo centoquattrenne Norman Lloyd, che ebbe l’onore di recitare al fianco del grande Buster e di Charlie Chaplin nell’unica pellicola che li vede uno affiaco all’altro (Le luci della ribalta), passando per artisti un po’ più giovani come l’ex comico del Saturday Night Live Bill Hader, che deve quella mimica e quella espressività fisica che gli ha dato la fama alla sua passione per quel genere di cinema muto.