“The History of Sound – Sulle note di un amore” di Oliver Hermanus

Lionel è un giovane musicista che riesce a “vedere” la musica grazie a una particolare sensibilità e all’orecchio assoluto. Ce lo racconta lui stesso, voce narrante di The History of Sound. David è uno studioso di musica popolare americana. Quando si incontrano il comune amore per la musica fa scattare la scintilla di un profondo rapporto che si trasforma in una relazione romantica . Un film poetico, forse un po’ troppo lungo, con una magnifica fotografia.

Paul Mescal e Josh O’Connor sono le convincenti star nel film diretto dal sudafricano Oliver Hermanus, trasposizione cinematografica dell’omonimo racconto breve di Ben Shattouk – che ha scritto la sceneggiatura insieme al regista.

Quando Lionel (Paul Mescal) ascolta per la prima volta la voce di David (Josh O’Connor) in un pub mentre frequenta il prestigioso New England Conservatory, rimane folgorato non solo dalla voce, ma dalla scelta della canzone, una ballata popolare che gli ricorda le canzoni che il padre gli cantava da piccolo, nel rurale Kentucky dove è cresciuto. Tra Lionel e David nasce una storia d’amore sostenuta anche dal comune amore per la musica tradizionale. Il loro rapporto sembra interrompersi bruscamente quando David parte per il fronte della Prima Guerra Mondiale e Lionel torna a occuparsi della fattoria di famiglia dopo l’improvvisa morte del padre.

Qualche anno dopo la fine della guerra, David, che ha finito gli studi come etnomusicologo e ha ottenuto un incarico in una università del Maine, invita Lionel a unirsi a lui per una ricerca musicale sul campo: spostarsi da un luogo all’altro del Maine per registrare su cilindri di cera le voci e i canti dei contadini,, creare un archivio e conservare un patrimonio che potrebbe andare perso. C’è un momento avvolto nella calma di una modesta casa di contadini, in cui Lionel invita dei bambini a scoprire la magia del suono: “Mettete la mano sulla gola. Sentite qualcosa? Il suono è invisibile, ma può essere fisico e riesce a lasciare un impronta“.

Tra i boschi e le colline del Maine rinasce anche la loro storia d’amore, ma mentre David sembra concentrato soprattutto sul lavoro di raccolta, Lionel sente che il suo sentimento sta crescendo. Mescal e O’Connor hanno qualcosa di magnetico sullo schermo, confermandosi attori in grado di rappresentare con naturalezza una gamma di emozioni.

Terminata la spedizione, David tornerà al suo lavoro, Lionel andrà a insegnare canto in Europa, ma senza mai dimenticare quei mesi condivisi con David, che tuttavia non risponde alle lettere che Lionel gli invia per più di un anno, senza mai ricevere risposta.

Nel 1980 Lionel è diventato a sua volta etnomusicologo e la collezione di cilindri di cera, che sembrava perduta, torna nella vita di Lionel: insieme all canzoni c’è un messaggio di David per Lionel, accompagnato dalla canzone che li aveva fatti incontrare.

Pur peccando di una eccessiva lunghezza e di un banale titolo italiano, The History of Sound è un film attraversato da una costante vena poetica, girato non solo come un film in costume, ma anche con una estetica quasi antica, graziata dalla fotografia di Alexander Dynan (che sembra voler aiutare lo spettatore a vedere la musica così come il protagonista Lionel) e con ambientazioni e costumi ricchi di dettagli. Definirlo una storia d’amore queer o relegarlo a semplice gay drama o romance significa guardare solo alla superficie. Nel film c’è molto di più: c’è una malinconica, a tratti tenera riflessione sulla vita, sulla felicità, sull’arte e sulla vita.

Titolo originale: The History of Sound

Regia: Oliver Hermanus

Sceneggiatura: Oliver Hermanus, Ben Shattouk

Fotografia: Alexander Dynan

Interpreti: Paul Mescal, Josh O’Connor, Chris Cooper

Durata: 128 minuti

Uscita Italia (Cinema): 26 marzo 2026