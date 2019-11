Per celebrare l’apertura del nuovo Raleigh Gardens, l’investiore immobiliare Michael Shvo e i suoi partner hanno progettato, in concomitanza con Art Basel Miami Beach, la più grande mostra all’aperto dell’opera dei defunti Claude Lalanne (1924-2019) e François-Xavier Lalanne (1927-2008), la coppia artistica conosciuta come The Lalanne.

L’esposizione, che è stata ideata e creata da Shvo, è disponibile al pubblico in un nuovo, coinvolgente e lussureggiante giardino tropicale sulla spiaggia progettato dall’architetto Peter Marino, collaboratore di lunga data di Shvo, e dall’architetto paesaggista di Miami Raymond Jungles. La mostra e il nuovo giardino sono aperti dal 22 novembre 2019 al 29 febbraio 2020, tra le 12:00 e le 20:00.

The Lalanne at The Raleigh Gardens raccoglie oltre 40 eccezionali opere di Lalanne provenienti dalle collezioni private di Michael Shvo, dell’architetto Peter Marino, della musa di Andy Warhol Jane Holzer e dei galleristi Paul Kasmin (New York), Ben Brown (Londra e Hong Kong) e Jean-Gabriel Mitterrand (Parigi).

“È un onore poter riunire un corpus di lavori eccezionalmente raro ed espansivo di Claude e Francois-Xavier Lalanne e celebrare il loro retaggio con la comunità di Miami Beach. Per me, e per i miei partner Bilgili Holdings e Deutsche Finance, è un privilegio ospitare questa mostra ai Raleigh Gardens”, ha affermato Michael Shvo, Presidente e CEO di SHVO. “La mostra rappresenta il primo passo della futura rinascita del celebre Raleigh Hotel“.

Questa è la seconda grande esposizione dell’opera di Lalanne derivante dalla collaborazione tra Michael Shvo e Peter Marino. Nel 2013, Shvo e Paul Kasmin Gallery hanno organizzato il pionieristico progetto di arte pubblica di Getty Station a West Chelsea a Manhattan. Quell’installazione ha messo in mostra 25 pietre epossidiche e bronzo “Sheep” firmate da François-Xavier Lalanne in una stazione di rifornimento abbandonata di Getty nella West 24th Street.

Porte du Jardin (1992) di Claude Lalanne inquadra l’ingresso del giardino. Le sculture d’autore sono meticolosamente integrate in uno squisito paesaggio tropicale su misura, tra cui Trepid Bunny of Victory (2001) e Choupatte, Very Large (2008), un fantastico cavolo antropomorfizzato con zampe di uccello. L’iconica “Pecora” e Wapiti (1996) di François-Xavier Lalanne animano in modo stravagante l’asse principale del giardino che culmina nell’imponente capolavoro, il grande gorilla – Monkey Awaited Very Great (2010).