“The Life of Chuck” di Mike Flanagan

The Life of Chuck, è l’adattamento per il grande schermo del racconto breve con il medesimo titolo di Stephen King, contenuto della raccolta Se Scorre il Sangue (Sperling & Kupfer, 2020). Niente horror, però, nè atmosfere dark o inquietanti personaggi. Un ottimistico compendio di filosofia della vita scritto, diretto e prodotto da Mike Flanagan, cineasta non nuovo a trasposizioni di opere di King per il grande schermo (Doctor Sleep, Gerald’s Game).

Tom Hiddleston è Charles “Chuck” Krantz, nel film che racconta a ritroso la sua vita in tre capitoli: dalla morte all’infanzia. Il film si apre con l’episodio Grazie Chuck, in cui Chuck compare ovunque in manifesti e pubblicità televisive che ne celebrano il 39esimo compleanno con la frase “ 39 incredibili anni. Grazie Chuck“. Nessuno di coloro che attraversano le strade vuote della città apparentemente lo conosce. Il Pianeta, in cui internet non è più disponibile, è schiaffeggiato da inondazioni, incendi e terremoti da una natura che si è ribellata definitivamente all’uomo. In mezzo a questo globale caos calmo una coppia divorziata (Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan) si ricongiunge e siede di fronte allo spettacolo della fine del mondo, una esplosione di stelle lontane nel cielo di un sobborgo.

Il secondo capitolo – Buskers Forever (Artisti di strada) ci porta a nove mesi prima. C’è un cambio di passo nella narrazione in cui l’impassibile contabile Chuck compare vestito in giacca e cravatta. In realtà sotto alla patina di noiosa normalità, Chuck coltiva doti naturali di ballerino, che esprime in una adrenalinica routine insieme a una sconosciuta giovane donna (Annaliese Basso) appena mollata dal fidanzato via messaggio telefonico. La musica è fornita da una giovane batterista /artista di strada: sei minuti pieni di energia che sono un inno alla gioia, all’entusiasmo e all’allegria della vita, il vero centro nevralgico del film.

Ma come è arrivato fino a qui Chuck? “Contengo Moltitudini” (citazione dal poeta Walt Whitman) è il terzo episodio, in cui attraverso gli occhi di Chuck bambino (il promettente Benjamin Pajak) e adolescente (Jacob Tremblay) scopriamo che, dopo la tragica morte dei genitori, Chuck divide il suo affetto tra il nonno – Mark Hamill – che lo introduce ai misteri della matematica – e la nonna che gli fa scoprire la gioia della danza.

Le nostre vite sono una somma di perdite, amore, molteplici esperienze. E anche la vita più ordinaria può avere un impatto straordinario sulle vite degli altri, attraverso piccoli gesti, a volte magici. Così è per Chuck. Malgrado affronti temi come la solitudine, la morte, la malattia, The life of Chuck, è un film ad alto impatto emotivo, pieno di positività e speranza e con una visione ottimistica dei misteri della vita. Grazie a una poetica sceneggiatura e tenendo il timone della narrazione con grande sensibilità, Mike Flanagan mantiene il tono del racconto breve di Stephen King – scritto nel 2020, anno della pandemia – e celebra i piccoli momenti e le esperienze tra l’inizio e la fine della nostra vita, per cercare di dare un senso al presente quando si guarda al passato.

La vita di Chuck finisce con la vita della Terra ( o forse dell’Universo?) perché tutto è interconnesso, comprese le vite di persone normali, che in diversi attimi della loro vita e della loro storia hanno incrociato la vita di una persona normale, epperò anche un po’ speciale.

Un film che scorre fluido risalendo la corrente della vita, destinato a stimolare il dialogo, perché ognuno può francamente trovarci un proprio significato, passando dal sorriso alla commozione. Un film liberatorio, anche, da guardare a cuore aperto, un po’ come quando si balla se nessuno ci guarda.

Titolo originale: The Life of Chuck

Regia: Mike Flanagan

Interpreti: Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan, Mark Hamill, Jakob Tremblay, Benjamin Pajak

Durata: 110 minuti

Distribuzione Italia: Eagle Pictures

Uscita (Cinema): 18 settembre 2025