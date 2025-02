The Opera! – Arie per un’eclissi, di Davide Livermore e Paolo Gep Cucco

Si intitola “The Opera!” ma è un film; non è “una” opera ma nemmeno nessuna e forse tende a esserne centomila: è un immaginifico, grandioso, potente messaggio di amore. Di amore per la musica di ogni tipo, tanto che il sottotitolo, per indicarle proprio tutte, dice “arie”; di amore per l’arte più in generale e di amore per l’amore, quello umano, carnale e spirituale.

Per darsi una ragione di questo film è utile innanzitutto dare uno sguardo alle biografie dei due artisti che lo firmano, entrambi torinesi e grosso modo coetanei ed entrambi da sempre immersi nella musica, anche se di tipologie diverse.

Paolo Gep Cucco è un batterista e produttore discografico attivo nell’ambito della musica indipendente e membro del gruppo musicale “Mau Mau”.

Davide Livermore (classe 1966) è stato tenore, poi attore e regista teatrale, con impegni regolari al centro di formazione del Teatro Stabile di Torino, al Teatro alla Scala di Milano e al Teatro Nazionale di Genova, che dirige dal 2020, oltre che con importanti incarichi altrove in Italia e all’estero. Dal 2002 al 2025 è stato anche direttore del Teatro Baretti di Torino, che ha ricevuto un impulso tale da operare una trasformazione dell’intera zona, da enclave d’insicurezza a solido e riconosciuto luogo di eventi culturali di alto livello.

Dall’incontro di questi due personaggi nasce un lavoro spiazzante e originale ma avvincente e affascinante dove, da un passato remoto e mitologico, ci giunge una storia di amore e morte che nei millenni non ha mai perso il suo fascino e la sua attualità: il mito di Orfeo e della sua amata, la ninfa Eurdice. Orfeo è il poeta per eccellenza e la personificazione del canto. Con la sua lira e le sue parole riesce a sedurre uomini, animali di ogni specie e perfino alberi, pietre e mare. Sin dall’antichità ogni artista si è identificato in lui, ha voluto vestire i suoi panni e ha cercato di ravvivare il mito con una sua personale interpretazione.

Dunque: Orfeo e Euridice si amano appassionatamente ma lei muore e lui, Orfeo, non si da pace: è disposto a scendere nel regno di morti, pur di riprendere la sua amata. Canta, canta come mai nessuno prima, fino convincere Persefone e a Ade, i signori dell’oltretomba, a farla ritornare in vita. “Ma non ti voltare indietro finché non sarai arrivato alla luce”, gli intimano. Lui invece non resiste a rivedere la sua bella Euridice e si volta prima del tempo. E così tutto è perduto.

Un mito dunque, sulla forza dell’amore, che “vincit – quasi – omnia”, e sulla potenza della poesia e della musica, cioè del canto. Su questo mito Livermore e Cucco innestano con grande capacità le “arie” più note, affascinati e seducenti di varie opere musicali tra le più affermate nei secoli: con libertà assoluta, con vasta e profonda conoscenza della diverse materie trattate, piegano modellano e uniscono, come un fabbro farebbe con una serie barre di ferro, varie opere liriche e le rendono funzionali alla “loro” Opera, spaziando da un lontano Pergolesi a Puccini e Verdi, passando per Rossini e giungendo ai contemporanei Frankie Goes to Hollywood (The Power of Love) e Beatles (Now and then).

Ambientazioni oniriche, visionarie e disopiche, in un misto di classico e innovativo, dove monumenti ed edifici (ne ho riconosciuti alcuni realistici, come il Teatro Regio di Torino, e altri rielaborati virtualmente, come una alta torre ispirata forse all’albergo La Torre di Sauze d’Oulx, o uno strano ospedale rotondo dove, tolte le misteriose cariatidi, ho riconosciuto il Museo dell’Automobile di Torino) sono riproposti in un girato quasi interamente in un set virtuale, per la prima volta in Italia, presso i Prodea Led Studios di Torino, in un continuo gioco di luci e contrasti: così Livermore ha espresso al massimo tutto il suo robusto, duraturo ed esperto mestiere di regista di opere liriche, sostenuto da uno straordinario cast internazionale: Vincent Cassel (Caronte); Fanny Ardant (Proserpina); Caterina Murino (concierge); Rossy De Palma (Atropo); Angela Finocchiaro (madre di Orfeo) e lo stesso Davide Livermore nel ruolo del padre di Orfeo, con Sax Nicosia e Giancarlo Judica Cordiglia, nei ruoli di concierges dell’ Hotel Hades. A costoro si aggiungono due giovani cantanti lirici italiani: il tenore Valentino Buzza (Orfeo), la soprano Mariam Battistelli (Euridice), la cui bravura è stata sapientemente e meritoriamente valorizzata.

Uno spettacolo non di “élite” bensì di tutti, coraggioso e spregiudicato, con alternanza di parlato e di cantato che sarebbe riduttivo e sminuente paragonare a un “musical”, laddove quello che ricorda è la grande tragedia greca, che, nonostante i suoi due millenni e mezzo, è ancora vera ai giorni nostri.

Prodotto da Showlab con Rai Cinema e coprodotto da Dolce & Gabbana, è distribuito da Adler Entertainment che tuttavia, per il momento, indica come uniche date di programmazione le ormati passate 20-21-22 gennaio 2025. Ma “The Opera!” merita molto di più!