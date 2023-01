Dai produttori di Attacco al Potere 3 e Greenland, girato a Porto Rico, con la sceneggiatura di Charles Cumming e J.P. Davis (autore della serie tv The Contractor) e la regia Jean-François Richet (Nemico pubblico N.1 con Vincente Cassel) The Plane è un ottimo B Movie dalle coordinate narrative lineari: i buoni sono eroi e vincono, i cattivi sono cattivissimi cui è riservata la peggiore delle sorti.

È un film che non ha nessun rispetto della logica, come del resto deve essere per questo tipo di film; e chi sceglie di andare a vederlo ne deve essere consapevole. The Plane fa bene il suo dovere, ha tutte le carte del disimpegno in regola: divertente, adrenalinico, folle.