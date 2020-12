Arriva su Netflix l’adattamento cinematografico del pluripremiato musical di Broadway di Chad Beguelin, Bob Martin e Matthew Sklar, candidato ai Tony Award.

La sceneggiatura è scritta da Bob Martin e Chad Beguelin; il film è prodotto da Ryan Murphy, Dori Berinstein, Bill Damaschke, Alexis Martin Woodall e Adam Anders.

Dee Dee Allen (Meryl Streep) e Barry Glickman (James Corden) sono star del palcoscenico di New York City alle prese con una situazione critica: il loro nuovo e costoso spettacolo di Broadway è un grosso flop, stroncato senza pietà dalla critica.

Le loro carriere sono a un punto criticissimo.

Nel frattempo, in una piccola città dell’Indiana, la studentessa del liceo Emma Nolan (l’esordiente Jo Ellen Pellman) sta vivendo un dispiacere molto diverso: nonostante il sostegno del preside del liceo (Keegan-Michael Key), il capo dall’associazione genitori-insegnanti (Kerry Washington) le ha vietato di partecipare al ballo di fine anno con la sua ragazza, Alyssa (Ariana DeBose).

Quando Dee Dee e Barry decidono che la difficile situazione di Emma è la causa perfetta per aiutarli a riabilitare la propria immagine pubblica, si mettono in viaggio con Angie (la vincitrice del premio Oscar Nicole Kidman) e Trent (Andrew Rannells), un’altra coppia di cinici attori in cerca di un’ascesa professionale. Ma il loro egocentrico attivismo, tipico delle celebrità, gli si ritorce inaspettatamente contro e i quattro si trovano a capovolgere le proprie vite mentre si riuniscono per offrire a Emma una notte in cui può celebrare chi è veramente.

Lacrime di melassa, sgargiante, folle, senza mezze misure, anche se questo ogni tanto equivale a prendere uno scivolone nel convenzionale o nella faciloneria, The Prom ha un obiettivo da raggiungere, un messaggio forte e chiaro: l’amore è amore, ama il prossimo tuo come te stesso.

Attraverso brani e musicalità orecchiabili, un’interpretazione leggera, The Prom è un abbraccio empatico e sincero a ogni ragazzino o ragazzina gay che si sente ed è emarginato.

Su Netflix dall’11 dicembre.