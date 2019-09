Il debutto sul grande schermo della regista Aisling Chin-Yee ( produttrice di lungo corso) e della sceneggiatrice Alanna Francis, The rest of us, è un dramma straziante.

Cami (Heather Graham) è un’autrice e illustratrice di libri per bambini, vive da sola con la sua scontrosa e agguerrita figlia adolescente, Aster (Sophie Nélisse), da quando la sua ex, Craig, le ha abbandonate per iniziare una nuova vita con Rachel (Jodi Balfour).

Quando una tragedia imprevedibile lascia sole e senza casa Rachel e Tallulah (Abigail Pniowsky), la figlia che ha avuto con Craig, Cami decide di dare loro accoglienza, ospitandole nel suo vecchio camper.

The rest of us è un piccolo e sincero film, che sa descrivere con delicatezza rapporti umani tutt’altro che semplici. Non è una favoletta. Una grande compassione abbraccia le protagoniste di questa storia, sempre in precario equilibrio tra affetto e risentimenti.