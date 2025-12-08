The Teacher (il professore), di Farah Nabulsi

Questo film drammatico, visto oggi, sembra un sinistro presagio.

Innanzitutto le date: il film fu presentato in prima assoluta al 48° Toronto International Film Festival il 9 settembre 2023. Meno di un mese dopo, il 7 ottobre 2023, Hamas perpetrò l’atroce strage in Israele al Nova festival e nei kibbutz confinanti con la striscia di Gaza.

Gli accadimenti narrati, seppur sotto forma di fiction, sono reali e riflettono la situazione dei palestinesi nei territori della Cisgiordania prima della strage del 7 ottobre, tanto che ne sembrano un antefatto. Ma purtroppo, dopo il 7 ottobre, la situazione di quelle popolazioni parrebbe, se possibile, addirittura peggiorata.

Un professore, l’affascinante Saleh Bakri, come tanti palestinesi, vive sulla proprie pelle l’esperienza dolorosa di lutti e carcere. Tuttavia si sforza di essere un buon insegnante, nello specifico di inglese, e di sopire l’odio dei suoi allievi nei confronti dei “vicini” israeliani i quali, pur con qualche nobile e eccezione, compiono continui atti di immotivata e mai punita violenza.

Ma quando uno dei suoi allievi prediletti, che cercava di spegnare l’incendio appiccato al proprio campo di ulivi da un colono israeliano, viene ucciso da costui a sangue freddo, il professore non può più astenersi dal prendere posizione.

Sull’altro versante, i genitori di un giovane soldato ebreo arrivano disperati dagli Stati Uniti per cercare in qualunque modo di liberare il proprio figlio, ormai da mesi ostaggio di miliziani palestinesi.

Parallelamente il professore, bello e impossibile, si avvicina a Lisa (Imogen Poots) una giovane e attraente collega appena arrivata dalla Gran Bretagna in missione culturale delle Nazioni Unite. Va da se che tra i due nasca una potente e intensa attrazione: bella ma, appunto, impossibile.

Il film, pur non essendo un documentario, ha il merito di guardare anche dall’altra parte del confine, mettendo in parallelo il dolore di altri due genitori disposti a tutto pur di liberare il figlio. Con un piccolo sforzo la pellicola avrebbe potuto, ma non l’ha fatto, citare anche Hamas, lo “spirito combattente”, e le nefandezze che quella organizzazione militare palestinese fondamentalista commette nei confronti degli palestinesi stessi.

La regista di origine palestinese Farah Nabulsi, è nata e vive a Londra (classe 1978). The Teacher è il suo primo lungometraggio, presentato in anteprima nazionale fuori concorso al 43° Torino Film Festival 2025.

Nelle sale italiane dall’11 dicembre 2025

Nazione: UK, Palestina, Qatar

Anno: 2023

Durata: 115′

REGIA, SCENEGGIATURA: Farah Nabulsi.

FOTOGRAFIA: Gilles Porte.

MONTAGGIO: Mike Pike.

SCENOGRAFIA: Nael Kanj.

MUSICA: Alex Baranowski.

CAST: Saleh Bakri, Imogen Poots, Muhammad Abed Elrahman, Stanley Townsend, Andrea Irvine.

PRODUZIONE: Sawsan Asfari, Ossama Bawardi, Farah Nabulsi per Cocoon Films, Native Liberty, Philistine Films.

