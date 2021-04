Scritto da Suzan-Lori Parks, prima donna afroamericana a vincere il Premio Pulitzer per il miglior dramma teatrale (Tpdog/Underdog), diretto da Lee Daniels (Precious), interpretato dall’abbagliante ed energica, (unico) punto di forza del film, cantante Andra Day (qui alla sua seconda prova come attrice dopo Marcia per la Libertà), The United States vs. Billie Holiday è un lungo biopic straziante, che si concentra sugli ultimi anni di vita della cantante (morirà nel 1959 a 44 anni) e procede con andatura fin troppo caotica.

La storia di Billie Holiday era già stata portata sul grande schermo nel 1972 da Sidney J Furie, Lady Sings the Blues (anche titolo della biografia della cantante, edita in Italia da Feltrinelli e al momento fuori catalogo), per il quale Diana Ross aveva ricevuto una nomination all’Oscar come Migliore Attrice. Più recentemente (2016) Audra McDonald per HBO ha portato la Holiday sul piccolo schermo con Lady Day. Citiamo anche la pièce teatrale del 2016, Lady Day at Emerson’s Bar & Grill e il documentario del 2019 Billie.

The United States vs Billie Holiday si concentra sull’ultimo periodo di vita della cantante, perseguitata dall’FBI per il suo uso di sostanze stupefacenti, motivo legale per impedirle di cantare, nei suoi affollati concerti, la coraggiosa canzone di protesta e denuncia dei linciaggi contro i neri, Strange Fruit (eseguita per la prima volta nel 1939).

La sceneggiatrice si basa anche su una parte del libro del 2015 del giornalista britannico Johann Hari, Chasing the Scream. The First and Last Days of the War on Drugs: una cronaca sulla procedura criminalizzazione delle droghe e del suo impatto; dove la Holiday era un esempio da sconfiggere.

Le scenografie di prim’ordine di Daniel T Dorrance, i costumi impeccabili di Paolo Nieddu, la splendida fotografia di Andrew Dunn, e, come dicevamo all’inizio, la toccante interpretazione della Day valgono la visione di questo film.

La costruzione confuso/romantico (intreccia una relazione con un agente federale che ha l’incarico di spiarla, personaggio realmente esistito; si sfiora velocissimamente la relazione con l’amica e amante occasionale Tallulah Bankhead) della vita della Holiday come vittima di abusi, dipendenza e persecuzione governativa, mostra poco interesse per la disciplina e il mestiere che hanno portato al successo l’artista.

L’instabile miscela di violenza, sesso, musica, iniezioni di eroina, si alterna a lunghe conversazioni, poche interessanti, in camere di hotel e camerini.

Ma quello che lascia perplessi, o quanto meno poco convinti, è il ruolo di vittima passiva con il quale vestono la Holiday.

Regia e sceneggiatura, perdendosi nella loro struttura goffa di complotti e relazioni, non esaltano la protagonista come pioniera dei diritti civili.

Harry Anslinger (Garrett Hedlund), un fanatico capo all’antidroga del Federal Bureau of Narcotics, è l’accanito persecutore della Holiday; in gran parte motivata dal razzismo, specialmente dal suo odio per il brano “Strange Fruit”.

Riesce a far arrestare la cantante, con condanna detentiva a un anno e un giorno, e ottiene che perda definitivamente la sua tessera di cabaret di New York City. Anslinger si serve di uno dei primi agenti di colore, Jimmy Fletcher (Trevante Rhodes), per infiltrarsi nella cerchia ristretta di Holiday.

In questo schema si inserisce la vita degli anni 40 e 50 della cantante, con un fugace flashback nell’infanzia fatta di violenza.

È un film disfunzionale per la sua struttura episodica, fatto di troppe incoerenze narrative.

La Day si mangia la scena, evitando l’imitazione, si ritaglia un’interpretazione distintiva, inclusa un’esibizione vocale a tutto volume che inietta pathos.