Un gruppo di studentesse adolescenti di varia provenienza ed estrazione sociale, ognuna con problematiche che si porta dietro, che l’ha segnata, o marchiata, è in volo verso le Hawaii per partecipare a un ritiro con a tema l’emancipazione delle giovani donne.

Sono state accuratamente selezionate. Le cose non vanno come previsto. L’areo precipita in pieno oceano, le studentesse si trasformano in naufraghe su un’isola deserta, raggiunta a nuoto. Tra litigi, intese e legami, le naufraghe iniziano a conoscersi, si ritrovano a litigare e a stringere forti legami. Non si tratta più solo di sopravvivenza, ma anche di convivenza. La lotta per la vita porta a galla segreti e traumi cui sono tutte sopravvissute. La storia in sè è resa interessante perchè l’incidente aereo non è stato un caso drammatico e le ragazze sono state portate su quell’isola. Sarah Streicher, già creatrice di Daredevill, è alla guida della prima serie young adulti (YA) di Prime Video.

L’inizio di ogni episodio – abbiamo visto in anteprima 9 episodi su 10 – è dedicato a raccontare la vita di ogni naufraga, attraverso il classico flashback (sì, vero, ricorda Lost, ma sono in questo frangente narrativo). Per la precisione i 9 episodi, che abbiamo visto, sono raccontati su tre piani temporali: sappiamo fin da subito che le ragazze sono state “salvate” dall’isola e vengono interrogate; dall’interrogatorio si sviluppa il racconto di ognuna di loro sull’isola; ogni episodio quindi racconta anche il passato della sua protagonista.

Tutto scritto con fluidità e convinzione.

Tra fantascienza e dramma psicologico (ogni ragazza, ripetiamo, ha un trauma che ritorna come fosse un incubo), The Wilds è una serie banale di quanto si possa pensare. Interpretato da brillanti attrici, che sanno vestire con sfumature i loro personaggi, la serie tv di Prime Video sa sfruttare i temi a disposizione sul piano dell’intrattenimento.

La serie Amazon Original, girata in Nuova Zelanda, in 10 episodi (da circa un’ora) sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video da venerdì 11 dicembre in più di 240 paesi e territori nel mondo.