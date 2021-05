La “rete”, un network di collaborazioni internazionali con istituzioni, curatori, artisti che veda in Venezia un luogo di incontro, confronto, ricerca, ripartenza è la risposta che GAD Giudecca Art District cerca di dare all’emergenza COVID 19 che ha di fatto, da un anno, rivoluzionato il sistema dell’arte.

THE_SPACE_WE_LIVE_IN è il titolo di una rassegna, una ricca serie di 12 mostre, talk, performance, progetti curatoriali, installazioni, che avranno luogo negli spazi di GAD dal 21 maggio alla fine di dicembre, coinvolgendo e connettendo i vari medium espressivi dell’arte contemporanea con lo studio dello spazio architettonico.

La prima parte della rassegna si aprirà il 21 di maggio con le prime 4 mostre:

“The Space We Live in” è il titolo della rassegna generale ma anche il titolo della mostra principale e installazione personale di Markus Heinsdorff, con la partecipazione di Markus Uhring e Christian Schittich. Markus Heinsdorff artista, designer, architetto internazionale vive e lavora a Monaco di Baviera già rappresentante del suo paese con i padiglioni agli EXPO di Shangai e in India e presente con progetti in India, Brasile, Stati Uniti, Sud Africa e in numerosi paesi Europei. Curata da Pier Paolo Scelsi, con la collaborazione di COOP Allenza 3.0 e Pasinger Fabrik Monaco di Baviera, con il contributo del Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania, l’artista presenterà a Venezia un innovativo progetto che mette a sistema l’emergenza abitativa alla dimensione del recupero e del riuso dei materiali volgendo lo sguardo alla storia e al patrimonio culturale delle architetture

vernacolari.

“Texture of Fade” è il titolo dell’intervento di Reiner Heidorn, pittore, anch’egli di Monaco di Baviera. In questa mostra, curata da Francesca Mavaracchio, GAD ribadisce la sua attenzione alla ricerca sull’elemento del “paesaggio” e sulla percezione e distorsione del medesimo da parte dell’uomo. Dai boschi della Baviera fino alla Laguna Veneziana i colori di Reiner Heidorn diventano micro organismi, particelle, narrazione di trame oniriche, fiabesche.

Il terzo intervento di maggio, curato da Pier Paolo Scelsi, è “Encanto”, prima mostra personale a Venezia di Palmalisa Zantedeschi. L’artista nasce e vive a Verona da una famiglia di quattro generazioni di scalpellini e scultori. Viene formata all’interno dell’azienda famigliare a lavorare la pietra ed a viaggiare nel mondo alla ricerca di materiali. In “Encanto” l’autrice porterà in mostra lo studio e la ricerca attorno allo “spazio” al rapporto tra l’elemento naturale, ancestrale della “pietra”, della “roccia” del “sasso”, della materia tattile e l’uomo.

Sempre dal 21 maggio GAD ospiterà Mario Gottardi: La misura e la grazia dell’abitare a cura di Caterina Corni e in collaborazione con l’Archivio Arch. Mario Gottardi. Questa mostra è l’occasione per ri-scoprire un progettista eccezionale, che fa della misura la sua cifra stilistica: un equilibrio che non significa ripetitività, ma che applica il dominio della linea a una variegata gamma di soluzioni architettoniche e d’interni e che, partendo dagli stilemi razionalisti da cui è chiaramente influenzato, li reinterpreta e li riattualizza seguendo da un lato le tendenze culturali a lui contemporanee e dall’altro le esigenze pratiche e concrete nell’utilizzo degli spazi e soprattutto degli oggetti e dei complementi di arredo, in cui esprime il suo lato più creativo. La mostra si svilupperà attraverso una ricca documentazione fotografica e la proiezione in anteprima del video di Umberto

Corni.

THE_SPACE_WE_LIVE_IN

GAD Giudecca Art District

Maggio\Dicembre 2021

Martedi-Domenica 10.00-18.00

Sabato e Domenica visitabile previa prenotazione telematica il giorno precedente.

Giudecca 211 Venezia

info@giudecca-art-district.com

www.giudecca-art-district.com