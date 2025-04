Finalmente! Dopo una serie di speranze disattese, arriva un film Marvel con un carico di azione seria e comicità mai fanfarona, che (ri)lancia i nuovi Anvegers-(rz).

Dal 30 aprile arrivano nelle sale cinematografiche supereroi annoiati, cattivi, traditi, feriti, sporchi, disadattati ma capaci di fare squadra, schiacciare il lato oscuro della forza che adombra e tormenta l’animo , e salvare il mondo.



Basato sul franchise a fumetti della Marvel pubblicato per la prima volta nel 1997, Thunderbolts* risolleva e rispolvera le avventure del Marvel Cinematic Universe, che hanno avuto inizio con Iron Man nel 2008 e si sono espanse nell’arco di 35 film fino ad oggi.

La sceneggiatura è firmata da Eric Pearson (Black Widow) e Joanna Calo (The Bear, serie tv).

La regia è affidata a Jake Schreier (Robot and Friends).



Florence Pugh è Yelena Belova / Vedova Nera, la sorrelastra di Vedova Nera, e ne ha preso posto.

David Harbour (lo sceriffo di Stranger Things) è il padre di Yelena, Alexei Shostakov in arte Red Guardian.

Wyatt Russell (figlio di Kurt Russell, Goldie Hawn) è Capitan America, al secolo John Walker (per conoscere meglio il suo back ground sarebbe consigliato guardare la miniserie The Falcon and the Winter Soldier su su Disney+).

Hannah John-Kamen è Ava Starr alias Ghost, comparsa in Ant-Man and the Wasp (2018), è la figlia di Elihas Starr, scienziato dello SHIELD e collega di Hank Pym.

Lewis Pullman (figlio di Bill Pullman) è “il misterioso” Bob.

Sebastian Stan – last but not least – è il Soldato d’Inverno, James Buchanan Barnes, detto “Bucky”. Anche nel suo caso per conoscere meglio la recente evoluzione del personaggio, sarebbe consigliabile la mini serie citata sopra.

Dopo essersi ritrovati nel mezzo di una trappola mortale orchestrata dal direttore della CIA sotto inchiesta Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), queste disilluse e vulnerabili anime spezzate devono affrontare una missione pericolosa che li costringerà a confrontarsi con gli aspetti più oscuri del loro passato. È una squadra disfunzionale abituata a lavorare in solitaria o solo per se, ma ogni suo eroe accigliato impara forse suo malgrado a fidarsi del proprio compagno, anche perché in ballo c’è sempre la salvezza del mondo.

Con questi nuovi Avengers o Thunderbolts*, la Marvel cerca, e riesce, a rimettersi in carreggiata, invertendo la rotta dei multiversi, e recuperando vivacità e emotività.

Jake Schreier ha il merito di aver compreso fin dove spingersi con i toni irriverenti o giocosi.

Con la fotografia di Andrew Droz Palermo e con la colonna sonora emotiva del collettivo musicale Son Lux , che riflettono il cinismo e la solitudine dei protagonisti, Schreier, pur restando fedele allo schema classico dello sviluppo narrativo del MCU, traccia nuovi confini dell’intrattenimento di questo genere.

Al centro il regista colloca l’imperfezione e la tensione dell’eroe; e i toni leggeri e comici usati attraverso battute o situazioni brillano senza sminuire il discorso che porta avanti.

Il farsi e sentirsi una squadra diventa la terapia, e l’energia, contro l’alienazione e l’insicurezza, contro il nulla oscuro che divora.



L’asterisco nel titolo “Thunderbolts*” nel film Marvel indica che gli Avengers non sono disponibili, e che i Thunderbolts agiscono come una squadra di riserva o alternativa.