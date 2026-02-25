il senso di quello che sta facendo. Così “sceso” a casa ad Aversa, provincia di Caserta, per Pasqua, decide di restare lì in attesa di capire cosa fare della sua vita: restare, ricominciare o trasformare questo frammento di vita in racconto.

“Tienimi presente – racconta il regista – nasce da un periodo psicologicamente complesso della mia vita. Racconta ciò che è accaduto quando ho deciso di abbandonare il cinema e tornare a vivere dai miei genitori. Paradossalmente, in questo clima di resa e fallimento ho realizzato quanto il cinema fosse importante per raccontare, rielaborare e restituire con ironia le esperienze che mi avevano segnato”.

Tienimi Presente è una brillante tragedia che racconta la vita di un sognatore, dove il tuo autore (con Davide de Rosa), e regista Alberto Palmiero ha messo in scena con tenerezza, onestà e malinconia una realistica analisi della sua vita e della sua professione. Con una voce intima quasi sottovoce, che si esprime all’esterno con una voce ferma, questo film ha una genuinità e spontaneità nel raccontare le piccole grandi crisi quotidiane, umane.

Girato con pochi mezzi, coinvolgendo parenti e amici, Alberto Palmiero è stato premiato come Miglior Esordio alla Festa del Cinema di Roma, dove ha vinto il Premio Miglior Opera Prima Poste Italiane.