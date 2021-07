Tito Andronico all’Estate Teatrale Veronese

Dal 22 al 25 luglio alle ore 21.00 al Museo Lapidario Maffeiano di Verona va in scena Titus – La dolorosissima tragedia romana di Tito Andronico che Piermario Vescovo ha tratto da William Shakespeare curandone l’adattamento e la regia. Lo spettacolo, prodotto nell’ambito del 73° Festival Shakespeariano dall’Estate Teatrale Veronese e dal Teatro Stabile di Verona in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di New York, unisce teatro di figura e teatro “di persona” e si avvale dei burattini ideati e costruiti da Antonella Zaggia. In scena Bob Marchese (narratore) e otto donne: Silvia Brotto, Ludovica Castellani, Michela Degano, Manuela Muffatto, Marta Panciera, Isabella Sponchiado, Marika Tesser e la stessa Zaggia che daranno voce e animo a tutti i personaggi della storia. Nel corso delle settantadue edizioni del Festival Shakespeariano, Tito Andronico, dramma molto grandguignolesco, stilisticamente vicino al genere “pulp” alla Tarantino, è andato in scena una sola volta, nel 1968, con la regia di Aldo Trionfo. “Abbiamo immaginato un Narratore leggere da un libro ed evocare una storia antica, piena di crudeltà e orrore, come facevano non solo aedi e cantori dell’epica ma anche, nel teatro del Novecento, il Cantore del Cerchio di gesso del Caucaso di Brecht – spiega Vescovo, direttore dello Stabile di Verona – Dal libro i vari personaggi si formano “in figura”: un gruppo di attrici-manovratrici animano a vista “fantocci”, o burattini, dando voce, volto e carne a questo racconto che si fa teatro. Il pubblico – conclude Piermario Vescovo – comprenderà poi con quale dei personaggi, dalla distanza iniziale, il Narratore finisca con l’identificarsi, in una prospettiva partecipe e dolente”. Lo spettacolo si avvale dell’apporto di Caterina Volpato per la sartoria, di Gianfranco Gallo per l’attrezzeria, di Nicola Fasoli per le luci e di Michela Degano come assistente alla regia.

Nelle quattro serate di rappresentazione, gli spettatori potranno partecipare a una visita guidata del Museo Maffeiano dalle ore 20.15 alle 20.45. Per confermare la presenza, inviare una e-mail a segreteriadidattica@comune.verona.Biglietti (euro 8,00- 5,00) presso Box Office Verona, via Pallone 16, tel. 0458011154 e on line su www.boxofficelive.it