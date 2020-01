Finalmente l’abbiamo visto, dopo che il trailer aveva animato la polemica. E così si è svelata un’intelligente operazione di promozione: purché se ne parli e tanto. Il videomusicale-trailer, in stile Toto Cutugno, non raccontava frammenti del film, ma assolveva allo scopo di provocare affermazioni sparse di plauso e di biasimo, un buon sostegno per un “speriamo di riempire le sale anche questa volta”.

Scritto con Paolo Virzì, in un primo tempo pensato anche come regista, Tolo Tolo è diventato una creatura di Checco Zalone, regia compresa. Racconta la storia surreale e rocambolesca di un “italiano vero”; uno che, dopo aver rifiutato il reddito di cittadinanza, con i prestiti dei parenti, si improvvisa imprenditore di un locale sushi a Spinazzola, nelle Murge.

Nato per sognare, e per fallire, lascia i suoi debiti alla famiglia e scappa in Africa dove si sta meglio. In Africa ci sono Boko Haram e l’Isis, ma per lui ben più insidiosi sono i parenti e l’ex moglie che al telefono lo perseguitano mentre in un divertente montaggio alternato esplodono gli ordigni. Gli attentati terroristici aumentano, le milizie invadono i villaggi e Checco si trova a dover scappare, unendosi a un gruppo di emigranti con la fraterna compagnia di un giovane appassionato di cinema neorealista e lettore di Pavese; ma attenzione, mai fidarsi degli intellettuali.

Su un variopinto camion attraversa il deserto, tra i molti in cerca di pace c’è anche una bellissima donna, accompagnata da un piccolo di cui, paternamente, Checco si prenderà cura, sino a dire “tua madre è una puttana”, parola non completata a causa di un effetto sorpresa. Insomma, il politically correct è stato sdoganato e questo è certamente un atto di coraggio.

Un viaggio della speranza lungo e complesso, naufragio compreso, ma per sdrammatizzare, per alleggerire alcuni passaggi che la cronaca ci ha restituito nei toni più drammatici, è utilizzato l’espediente del musical; e i lager libici, dove si sa vengono stuprate le donne, si trasformano in luoghi dove i miliziani domandano “chi scegli tra noi due?”. Nei momenti di eccessivo stress dell’uomo bianco, a stretto contatto con l’uomo nero, riecheggia, in coincidenza di labiale, il Mussolini che potrebbe trovarsi in ognuno di noi pronto a saltare fuori nei momenti difficili (citando Primo Levi); fascismo che è come la candida, anche lei un’infezione sempre in agguato.

Impegnato a fotografare e in parte a dare ragione dei nostri vizi e delle nostre derive, nella visione di Luca Medici, in arte Checco Zalone, la vita è bella e lui è un Sordi del ventunesimo secolo, con vezzi e vizzi, griffato dalla testa ai piedi e in crisi d’astinenza da crema di bellezza all’acido ialuronico, mente accanto il mondo crolla. Qualche briciola sentimentale per un impasto e impacco di cinismo e buonismo dove lui sta al centro, dando un colpo al cerchio e uno alla botte, a destra e a sinistra, non risparmiando i politici che arrivano alle massime cariche dello stato pur essendo nullità.

Sovrabbondante e fragile, Tolo Tolo è una miscela che prende forma a seconda del contenitore. Un qualunquismo che vuole far ridere, che mette d’accordo e libera tutti, ma fino a che punto possiamo divertirci?