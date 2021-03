Sabato 6 marzo alle ore 17.30 Ton Koopman, il maestro olandese specialista di musica barocca e figura di riferimento nel movimento dell’interpretazione antica, sarà per la prima volta alla testa dell’Orchestra del Teatro La Fenice per dirigere il prossimo evento musicale trasmesso in diretta streaming dal Teatro veneziano. Il programma musicale affiancherà a due Suite per orchestra di Bach, la Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36 di Beethoven. Il concerto sarà trasmesso gratuitamente su www.teatrolafenice.it e sul canale YouTube del Teatro La Fenice.

Il catalogo dell’opera di Johann Sebastian Bach alla voce ‘musica strumentale per complessi orchestrali’ comprende una raccolta di quattro Suite, che il maestro di Eisenach compose intorno al 1717-1723. Delle quattro giunte ai nostri giorni, verranno eseguite la prima Suite in do maggiore bwv 1066, la composizione con più numeri, ben dieci danze; e la n. 3 in re maggiore bwv 1068, di gran lunga la più famosa ed eseguita.

Ludwig van Beethoven iniziò a comporre la sua Seconda Sinfonia in re maggiore op. 36 intorno al 1800, vi si dedicò con maggiore impegno dall’ottobre 1801 al maggio 1802, per poi completare il lavoro nell’estate della villeggiatura di Heiligenstadt. Nonostante sia pervasa di energia e serenità, l’opera nacque in uno dei momenti più scoraggianti dell’esistenza del compositore: proprio in quegli anni infatti cominciò a manifestarsi la fase acuta della sua sordità con la conseguente decisione di abbandonare la carriera concertistica. I contemporanei, colpiti degli elementi di novità rispetto alle loro abitudini di ascolto, ne riconobbero «la potenza del genio che in quest’opera colossale si palesa nella ricchezza dei pensieri nuovi, nel trattamento del tutto originale e nella profondità della dottrina».

