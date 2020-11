Nel 1932 il governo del Sud Africa aveva istituito la “Commissione Carnegie” per risolvere il problema dei moltissimi bianchi che – anche a seguito delle due guerre Anglo Boere – vivevano in estrema povertà nelle foreste alla stessa (e inammissibile) stregua dei neri.

Ciò causò l’allontanamento forzato delle popolazioni bianche (e anche di molti neri) da immense aree boschive che poterono così essere finalmente sottoposte a un sfruttamento indiscriminato e snaturante.

Il film apre uno squarcio dolente e appassionato su questi fatti, visti attraverso gli occhi di una ragazza che cerca strenuamente di difendere la natura e la sua stessa libertà.

La bella Karoliena Kapp vive miseramente con la madre vedova nella foresta di Knysna e non c’è molto apartheid, dato che i bianchi e i neri sono tutti poveri allo stesso modo.

Mentre la madre recrimina sulla loro condizione, la giovane è invece orgogliosa della propria libertà e fiera di quella vita in simbiosi con la natura, tanto che conosce i nomi di ognuna delle varie specie di piante che crescono nel bosco. Non ha ancora diciotto anni quando Johannes Stander, commerciante bello, giovane e ricco, arriva nella foresta con la sua automobile decapottabile e le chiede di sposarlo e di andare con lui a vivere in città.

Dapprima contraria, alla fine cede, spinta dalla madre. Sebbene il marito le offra un benessere inimmaginabile, Karoliena si accorge però che la sua vita è là, nel suo bosco, dove ben presto decide di ritornare: “Nella foresta sono la verità, in città sono una bugia”, dice al marito. Ma è inutile spiegare a costui quanto quella decisione sia inevitabile; per Johannes quella vita nel lusso è il riscatto della sua stessa infanzia miserrima e infelice trascorsa nella foresta, una vita lasciata alle spalle come un’onta da nascondere al resto del mondo.

Karoliena però non ritorna così come era partita: ora ha acquisito la consapevolezza delle disuguaglianze e delle ingiustizie sociali e si prodiga per aiutare i poveri della foresta, bianchi e neri, specialmente un anziano che sta finalmente riuscendo a ripiantare una specie di alberi che non crescevano più.

Quando Karoliena viene a sapere delle imminenti deportazioni delle persone, che anticipano la distruzione della foresta, fa il possibile per evitarlo, appellandosi alle autorità e anche all’ex marito, sperando che lui ricordi ancora l’importanza della natura. Ma Johannes crede nel progresso, per quanto ciò abbia un prezzo. “Il prezzo del progresso: quando capirete che prezzo è – ammonisce Karoliena – sarà troppo tardi”. Parole che nel 1933 suonavano come l’incomprensibile minaccia di una invasata e che invece ora sentiamo come una drammatica e realistica profezia.

Il tono sobrio del film non cede al sentimentalismo nemmeno quando la giovane ormai donna si rassegna alla vita di città, pur senza assumerne i valori distorti.

Scandito in quattro tempi, come brani di una sinfonia (Droomland, La terra dei sogni; Mensland, La terra degli uomini; Boomland, La terra degli alberi; Toorbos – letteralmente “foresta magica”) il film è una metafora del deteriorarsi del rapporto tra uomo e natura così come oggi noi lo conosciamo. Nella figura di Karoliena pare incarnata una primigenia Madre Terra che nella simbiosi con la natura trova forza e vita, ma anche umana pietà e solidarietà.

Il rapporto con Johannes si compone solo dopo che il destino abbia ridimensionato – similmente a quanto avviene nella vicenda finale di Jane Eyre con Rochester – le sue presuntuose convinzioni. Così anche per noi dell’antropocene è giunta l’ora di capire e di unirci per salvare l’ambiente, prima che l’irreparabile ci travolga.

Il meraviglioso film della giovane ma già quotata regista sudafricana René van Rooyen, è stato presentato fuori concorso al 38° Torino Film Festival 2020.