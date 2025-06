È tutto pronto a Riccione che ospiterà la più importante manifestazione estiva dedicata al networking e all’aggiornamento professionale per l’industria cinematografica, promossa da ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali) in collaborazione con ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici), con la partecipazione di ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema), sostenuta dal MiC, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Emilia-Romagna Film Commission e dal Comune di Riccione, prodotta e organizzata da Cineventi. Punto di riferimento imprescindibile per il mondo della distribuzione, dell’esercizio e della produzione cinematografica, Ciné è anche un evento aperto al pubblico, capace di coniugare business e cultura, con un programma pensato per spettatori di tutte le età, con anteprime, incontri e appuntamenti rivolti al pubblico e ai giovani.



Prima di entrare nel vivo del programma business per gli addetti ai lavori, all’interno del Palazzo dei Congressi dal 1° al 4 luglio, Ciné animerà infatti la riviera riccionese a partire dal 29 giugno con gli eventi di Ciné in Città nell’arena a cielo aperto in Piazzale Ceccarini, e Ciné Camp – Il camp di cinema per gli under 18, il palinsesto speciale per i più giovani.

Dal 1° al 4 luglio, il programma business riservato agli addetti ai lavori, si svolgerà al Palazzo dei Congressi con le convention di 01 Distribution, BiM Distribuzione, Eagle Pictures, I Wonder Pictures, Lucky Red, Medusa Film, PiperFilm, Universal Pictures, Vision Distribution, Warner Bros. Discovery e The Walt Disney Company, a cui si aggiungono le presentazioni dei listini di Adler Entertainment, Europictures, Fandango, FilmClub Distribuzione, Movies Inspired, Notorious Pictures, Officine UBU, Plaion Pictures e Wanted Cinema, che si susseguiranno sul palco di fronte a 1.400 professionisti del settore. Ogni presentazione sarà un vero show, con proiezioni in anteprima, ospiti d’eccezione e live performance. Tanti saranno inoltre gli ospiti che animeranno le convention per presentare le prime immagini dei loro prossimi progetti, tra cui: Lorenzo Zurzolo e Ginevra Francesconi per Squali, film di Daniele Barbiero liberamente tratto dal romanzo di Giacomo Mazzariol, anch’essi presenti all’interno della convention Eagle Pictures (mercoledì 2 luglio); attesi a Riccione nell’ambito della convention di Medusa Film (giovedì 3 luglio) anche Diego Abatantuono e Geppi Cucciari per La vita così, il nuovo film di Riccardo Milani che saluterà il pubblico della convention in collegamento insieme a Virginia Raffaele e Aldo Baglio; ricchissimo il parterre di ospiti presenti per la convention di Vision Distribution (giovedì 3 luglio) che vedrà protagonisti Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino e Tiziano Menichelli per Il Maestro, Paolo Virzì e Valerio Mastandrea per Cinque secondi, Michele Riondino per il nuovo film di Paolo Strippoli La valle dei sorrisi, Massimiliano Bruno con Edoardo Leo per 2 cuori e 2 capanne.

​​Ricco il programma di anteprime riservate agli accreditati: Warfare – Tempo di guerra (1 luglio, ore 22.00), film A24 di Alex Garland e Ray Mendoza, esperienza immersiva nella sconvolgente realtà dei conflitti moderni, in uscita ad agosto con I Wonder Pictures; Tutto quello che resta di te di Cherien Dabis (2 luglio, ore 21.15), un dramma familiare che attraversa tre generazioni sotto l’occupazione israeliana in Palestina, in sala da settembre con Officine UBU. Mentre saranno aperte anche al pubblico dell’arena le anteprime di: Strike – Figli di un’era sbagliata (2 luglio, ore 20.30) di G. Berti, G. Nasta e D. Tricarico, una storia di amicizia e di lotta contro le dipendenze, distribuito da FilmClub Distribuzione, alla presenza dei protagonisti Matilde Gioli e Lorenzo Zurzolo e dei registi; Quir di Nicola Bellucci (3 luglio, ore 21.30), documentario ambientato a Palermo che racconta un luogo d’amore capace di sfidare ogni convenzione, e la commedia francese La famiglia Leroy di Florent Bernard con Charlotte Gainsbourg (1 luglio, ore 20.00), entrambi al cinema a settembre con Wanted Cinema.

In occasione della 14ª edizione di Ciné, ANICA sarà presente con una serie di appuntamenti di grande rilievo, tra cui il Premio ANICA 80, istituito nel 2024 per celebrare gli 80 anni dalla fondazione dell’Associazione. Dopo il debutto proprio a Ciné, il premio torna quest’anno con l’obiettivo di valorizzare il successo commerciale delle opere prime, dando visibilità a nuove voci del cinema italiano. Nel corso della serata, ANICA assegnerà anche il Premio ANICA Mina Larocca, dedicato alla memoria del Direttore Generale scomparso nel 2020. Il premio sarà conferito a una manager o imprenditrice del settore cinematografico, audiovisivo e digitale, per il suo contributo professionale e umano all’industria. Nella stessa serata, Roberto Proia riceverà il Premio Speciale ANICA 80 “Dalla Pagina al Grande Schermo” per la sceneggiatura del film Il ragazzo dai pantaloni rosa. Anche per “Dalla Pagina al Grande Schermo” saranno premiati produttori e distributori.

Ciné sarà infine l’occasione per il lancio dell’ANICA Empower Lab, il nuovo progetto di mentorship promosso dall’Unione Editori e Distributori Cinematografici dell’Associazione. Presentato il 2 luglio, il programma è rivolto alle professioniste del settore e mira a promuovere la leadership femminile nella distribuzione, ridurre il gender gap nei ruoli decisionali e creare nuove opportunità di networking e crescita condivisa.

Ad arricchire il programma della 14ª edizione, anche Content creators e cinema: un’alleanza strategica, a cura di Unione Editori e Creators Digitali ANICA: un confronto sulle nuove sinergie tra industria cinematografica e creatività digitale, per esplorare opportunità, linguaggi e modelli di collaborazione; il lancio della terza edizione di LED – Leader Esercenti Donne, il programma di mentoring dedicato alle professioniste dell’esercizio cinematografico promosso da ANEC – Associazione Nazionale Esercenti Cinema; la celebrazione dei 30 anni di Cinetel con un momento dedicato a ripercorrere la storia e il ruolo strategico del servizio nei processi di modernizzazione e conoscenza dell’industria cinematografica italiana; il panel Proiezioni future: tre idee – tra AI e creatività umana – per guardare con ottimismo allo sviluppo dell’esercizio cinematografico a cura di ACEC – ​​Associazione Cattolica Esercenti Cinema – Sale della Comunità, dedicato all’impatto dell’Intelligenza Artificiale sull’evoluzione delle sale cinematografiche.



Non mancherà il consueto convegno inaugurale a cura di Box Office, intitolato Produzione italiana e nuovi linguaggi narrativi. L’appuntamento offrirà una riflessione sull’evoluzione del cinema nazionale, tra nuovi modelli produttivi e linguaggi in trasformazione. Interverranno Isabel Aguilar (Sceneggiatrice), Paolo Del Brocco (Amministratore Delegato di Rai Cinema), Marta Donzelli (Produttrice di Vivo Film), Giampaolo Letta (Vicepresidente e Amministratore Delegato di Medusa Film), Annamaria Morelli (Ceo di The Apartment), Massimo Proietti (Ceo di Vision Distribution e Deputy Managing Director di Universal Pictures International Italy).



CINÉ IN CITTÀ – Film, eventi e ospiti del cinema italiano per il grande pubblico

Anche quest’anno Ciné conferma la sua duplice vocazione: accanto agli appuntamenti professionali, torna Ciné in Città, il programma aperto al pubblico che, dal 29 giugno al 3 luglio, porterà il grande cinema italiano nell’arena all’aperto di Piazzale Ceccarini. Ogni sera, proiezioni gratuite e incontri con protagonisti del cinema italiano offriranno al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente. Tra gli appuntamenti più attesi:

Domenica 29 giugno si apre con un’anteprima assoluta firmata Rai Fiction: Carosello in Love, il nuovo film diretto da Jacopo Bonvicini, che racconta la nascita del celebre Carosello televisivo e il suo impatto sull’immaginario dell’Italia del dopoguerra. Al centro della storia, l’incontro tra Laura, una ragazza estremamente creativa affascinata dalla televisione, e Mario, regista disilluso che sogna il cinema d’autore. Sullo sfondo del leggendario programma, i due attraversano vent’anni tra sogni, lavoro e sentimenti. Ospite della serata il regista Jacopo Bonvicini.

Lunedì 30 giugno, l’arena di Ciné in città si prepara ad accogliere il regista premio Oscar Gabriele Salvatores, protagonista di un talk esclusivo condotto da Piera Detassis, giornalista tra le più autorevoli del panorama cinematografico italiano e Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo il racconto di un maestro, che ripercorrerà la propria carriera e approfondirà temi e ispirazioni del suo cinema. A seguire, il pubblico potrà assistere alla proiezione del film Tutto il mio folle amore, tra le opere più intense e poetiche di Salvatores, ispirata alla storia vera raccontata da Fulvio Ervas in Se ti abbraccio non aver paura.

Protagonista della serata di martedì 1° luglio sarà Anna Foglietta, attrice e Presidente della Onlus Every Child Is My Child, che dialogherà con Piera Detassis per presentare il suo nuovo progetto video È come sembra, che la vede dietro la macchina da presa. Il video, realizzato nell’ambito del laboratorio artistico promosso dalla Fondazione Una Nessuna Centomila e prodotto da AssoConcerti, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della violenza di genere e promuoverne la prevenzione. Un’occasione importante per riflettere, attraverso il cinema, su una delle sfide più urgenti del nostro tempo.

In occasione del novantesimo compleanno di Woody Allen nel 2025, mercoledì 2 luglio l’arena a cielo aperto ospiterà la commedia romantica di culto Vicky Cristina Barcelona, distribuito da FilmClub Distribuzione: un’occasione per rivedere sul grande schermo uno dei film più amati del regista.

Gran finale giovedì 3 luglio, con l’assegnazione del Premio ANICA 80. Il premio verrà conferito a tre giovani talenti che si sono distinti con le loro opere prime nell’ultima stagione cinematografica: Gloria! di Margherita Vicario, La vita da grandi di Greta Scarano e L’ultima settimana di settembre di Gianni De Blasi. Accanto ai registi, saranno premiati anche produttori, distributori, attori e attrici protagonisti. Tra gli ospiti attesi sul palco: Margherita Vicario e Paolo Rossi per Gloria!,Yuri Tuci per La vita da grandi, Gianni De Blasi, Diego Abatantuono e Guendalina Losito per L’ultima settimana di settembre.

CINÉ CAMP – Il camp di cinema per gli under 18 in collaborazione con il festival per i giovani più famoso al mondo

Prosegue anche quest’anno la sezione speciale di Ciné dedicata ai più giovani, realizzata in collaborazione con il Giffoni Film Festival, che dal 1° al 4 luglio offrirà a ragazze e ragazzi dai 10 ai 17 anni un’esperienza immersiva nel mondo del cinema. Il programma prevede la proiezione di film selezionati da Giffoni su tematiche legate all’adolescenza e alla contemporaneità, accompagnati da laboratori sui mestieri del cinema.

Tra gli appuntamenti di rilievo, la partecipazione straordinaria di Gabriele Salvatores, che incontrerà i partecipanti in un momento di dialogo e confronto, offrendo uno sguardo privilegiato sulla sua esperienza con i giovani attori, maturata anche attraverso importanti lavori che lo hanno visto dirigere bambini e adolescenti sul set, e condividendo riflessioni sul mestiere del cinema.

Il programma formativo sarà arricchito da laboratori creativi curati da realtà dinamiche del settore. Tra le attività in programma: un laboratorio teatrale a cura di Blow Up Academy, per scoprire il mondo della scena attraverso il gioco e l’espressività; un laboratorio di set cinematografico, a cura di Almost Famous Produzioni, che porterà i partecipanti dietro le quinte di un vero film; e un laboratorio di animazione firmato MoviMenti Production, per sperimentare la scrittura e la regia di una sequenza animata.

Ulteriori informazioni e il programma aggiornato sono disponibili all’indirizzo: https://www.cinegiornate.it