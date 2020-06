Torna AriAnteo, – la tradizionale rassegna di Cinema all’aperto targata Anteo

Una parte della programmazione, sia per quanto riguarda le arene estive, che le sale al chiuso, tratterà un tema a noi molto caro, oltre che di grande urgenza: i diritti civili. Anche la nostra proposta culturale vuole riconoscere le pari dignità dei cittadini senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e personali. Tra i film in programmazione, Il diritto di opporsi di Destin Daniel Cretton, una battaglia civile contro il razzismo e la povertà; Sorry we missed you di Ken Loach, in riferimento alla perdita dei diritti individuali, quali la libertà, la dignità, i rapporti interpersonali, a causa dalle dinamiche del lavoro autonomo, che diventa sfruttamento “legalizzato”; Alla mia piccola Sama di Waad Al-Khateab e Edward Watts, un viaggio intimo nell’esperienza femminile della guerra; Cattive acque di Todd Haynes con l’attore attivista Mark Ruffalo, è un film d’inchiesta sull’inquinamento delle acque. Ma anche I miserabili di Ladj Ly, finalmente sul grande schermo, considerato uno dei migliori film dell’anno. L’opera prima di Ladj Ly ci introduce in un mondo di crescenti tensioni sociali e di abusi da parte delle forze dell’ordine, rivelandosi così estremamente attuale.