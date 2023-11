“Maqam”, il titolo dello spettacolo in programma mercoledì 22 novembre alle ore 20.00, al Teatro Goldoni di Venezia, è una parola araba che indica una tecnica di improvvisazione musicale largamente praticata in tutto il Medio Oriente.

Il prossimo appuntamento della rassegna Asteroide Amor, organizzata a cura di Fondazione di Venezia, Università Ca’ Foscari e Iuav di Venezia in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, porta nella città lagunare il collettivo mk con la musica dal vivo orchestrata da Lorenzo Bianchi Hoesch, il canto di Amir ElSaffar e le coreografie di Michele Di Stefano. Accostare questa particolare sonorità ibrida della tradizione mediorientale alla nebulosa di corpi di mk e lasciar sciogliere nel canto l’intreccio della sostanza coreografica e musicale, spinge a reinventare un atteggiamento performativo e spettacolare. L’interazione tra ambiente sonoro e coreografico è fatta di eventi elementari, discontinui e puntiformi, costruiti su un “avvenire immediato”, come il manifestarsi di una transitorietà che trasformi via via il concerto in una coreografia e viceversa. I danzatori sono Biagio Caravano, Francesco Saverio Cavaliere, Andrea Dionisi, Sebastiano Geronimo, Luciano Ariel Lanza, Laura Scarpini, Francesca Linnea Ugolini. L’allestimento è una produzione mk/Klm realizzata nell’ambito del progetto RING con il coinvolgimento di Festival Aperto – Fondazione I Teatri Reggio Emilia, Bolzano Danza – Fondazione Haydn, FOG Triennale Milano Performing Arts, Torinodanza Festival/Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale.