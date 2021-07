L’ estate 2021 vedrà la seconda edizione di Cinema Barch-in, un vero e proprio drive-in acquatico, al quale si approda con la barca per assistere comodamente sull’acqua a un film. Come nel 2020 la location sarà l’Arsenale di Venezia, concessa dalla Marina Militare, uno dei luoghi simbolo della città per secoli cuore della sua marina, e quindi della sua vita. Si può anche cenare o fare aperitivo con musica live durante l’attesa di inizio film.

La manifestazione, ideata da Silvia Rasia, Caterina Groli Nicola Scopellitti e Maria Parisi è stato inserita nella prestigiosa rassegna Venezia1600, l’insieme di eventi volti a celebrare i 1600 anni della città lagunare. Questa nostra seconda edizione sarà completamente nuova e sarà dedicata a lei, la nostra amata Venezia che compie quest’anno niente meno che 1600 anni!

Cinema Barch-In torna in una versione rinnovata con più posti barca e una carrellata di film tutti dedicati al compleanno di Venezia. Dopo il successo dello scorso anno, questa manifestazione torna a dare la possibilità ai veneziani di godere di sei serate, dal 24 al 31 luglio, all’insegna delle più belle storie del cinema italiano e internazionale in una location unica: gli specchi d’acqua del bacino dell’Arsenale di Venezia.

“Il Barch-In ha fatto il giro del mondo mostrando una Venezia che racconta la cultura e lo fa in sicurezza – commenta l’assessore alla coesione sociale Simone Venturini durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento – Si tratta di un esperimento che ritorna dopo il grande successo dello scorso anno in una versione migliorata con più posti e più servizi. Fantasia, responsabilità e tanta venezianità, tutto questo è il Cinema Barch-In”.

67 posti barca e 10 posti per le remiere

Saranno 67 i posti a disposizione, per barche a remi e barche a motore, durante l’edizione 2 del cinema Barch-In di cui 10 saranno messi a disposizione per le remiere. Le sei serate di intrattenimento seguono il fil rouge di Venezia 1600, dopo una prima edizione dedicata, invece, al tema dell’acqua con un excursus sulla storia della città tra passato, presente e futuro. Oltre all’ampliamento di posti per permettere a più barche di partecipare alla versione veneziana del cinema drive-in, sarà implementato anche il maxi schermo e i servizi annessi all’evento come gli “aperiporto” con Cocai Express che provvederà al delivery di un menù ad hoc direttamente in barca durante tutta la durata dell’evento, il dj set con Radio Birikina, Radio Peter Pan e Radio Ca’ Foscari e, le serate musicali presentate da Giallomen. L’accesso è gratuito e aperto a libere donazioni che avranno come simbolico per partecipare alle serate di Cinema Barch-In all’Arsenale di Venezia ci si potrà iscrivere visitando il sito ufficiale sito www.cinemabarchin.com e seguendo le istruzioni. Le iscrizioni saranno aperte dal 19 luglio alle ore 19.00. Una volta effettuata la prenotazione si riceverà un orario d’ingresso e un post boa personale.

Le remiere possono fare richiesta di prenotazione già a partire da oggi 15 luglio e potranno iscriversi al Cinema Barch-In entro le 24 ore. Sarà richiesto un green pass solo a chi viene ospitato dalle remiere.

Il programma completo