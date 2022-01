Torna con il pubblico il Concerto di Capodanno in Fenice su Rai1 alle 12.20 del primo gennaio

Come ormai fortunatamente da alcuni mesi, pubblico numeroso e in sala per il tradizionale appuntamento con il Concerto di Capodanno in Fenice, che quest’anno potrà godere del calore degli spettatori per la diretta televisiva su Rai1 alle 12.20 di sabato 1 gennaio. A dirigere la diciannovesima edizione del prestigioso evento sarà Fabio Luisi, che guiderà l’Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice – quest’ultimo preparato per la prima volta da Alfonso Caiani – e due giovani e già affermati solisti, il soprano Pretty Yende e il tenore Brian Jagde. Il programma musicale si comporrà di due parti: una prima esclusivamente orchestrale con l’esecuzione della Sinfonia n. 9 in mi minore op. 95 Dal nuovo mondo, una delle pagine più felici di Antonín Dvořák, e una seconda parte dedicata al melodramma, con una carrellata di arie e passi corali dal repertorio operistico più amato che si concluderà con «Va, pensiero, sull’ali dorate» dal Nabucco e con il brindisi «Libiam ne’ lieti calici» dalla Traviata di Giuseppe Verdi. Questa seconda parte del programma sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai1 alle ore 12.20 del giorno di Capodanno e sarà poi riproposta in differita su Rai5 alle 18.15. Il concerto sarà trasmesso in versione integrale su Rai Radio3 sabato 1 gennaio alle 20.00 e su Rai5 giovedì 24 febbraio alle 21.15.

La seconda parte del programma dedicata al melodramma proporrà una serie di brani del repertorio lirico firmati Ponchielli, Offenbach, Gounod, Leoncavallo, Verdi, Rossini, Puccini e, per la prima volta, Wagner. Nella diretta televisiva di Rai1, la musica del Concerto di Capodanno sarà vivacizzata da alcuni momenti danzati, creazioni coreografiche di Diego Tortelli interpretate dai ballerini di Aterballetto, registrate in diverse significative location lagunari per la regia televisiva da Fabrizio Guttuso Alaimo: nel labirinto Borges all’Isola di San Giorgio e presso le installazioni di Achim Menges e di Tumo alla Biennale e a Palazzo Grassi. Diego Tortelli, coreografo residente di Aterballetto che sarà presente con il progetto coreografico Fo:No alla prossima edizione della Festival Internazionale di Danza contemporanea della Biennale, ha ideato coreografie per palcoscenico, video e realtà virtuale. Le coreografie realizzate per il Capodanno in Fenice sono suite di colori puri, passi tra classico e contemporaneo che saranno danzati da ballerini di otto nazionalità diverse.

L’evento è realizzato in coproduzione con Rai Cultura e in collaborazione con Regione del Veneto, Arte e WDR; con la partecipazione di Cipriani e Zafferano. Main partner Intesa Sanpaolo.