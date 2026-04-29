Torna il Best Movie Day

Torna l’appuntamento annuale firmato Best Movie dedicato alla cultura pop: sabato 30 maggio il Multisala Gloria Notorious Cinemas ospiterà il Best Movie Day, una giornata speciale che si dividerà tra talk, meet&greet, anteprime e la consegna dei Best Movie Awards, giunti alla quinta edizione, che premiano il meglio dell’intrattenimento, aprendosi a tutti i linguaggi della contemporaneità: non solo cinema quindi, ma anche serialità, fumetto, podcast e molto altro.

Prodotto e organizzato da Duesse Media Network, con la direzione artistica di Giorgio Viaro (responsabile editoriale di Best Movie) e Paolo Sinopoli, il Best Movie Day sarà una vera e propria maratona lunga un giorno alla presenza di tanti protagonisti del mondo del cinema, delle serie tv, del fumetto, del web e dei nuovi linguaggi dell’entertainment. Un ricco programma di incontri che si concluderà in serata con l’anteprima di un attesissimo film internazionale, presentato in compagnia di Zerocalcare.

Come da tradizione, nel corso del Best Movie Day saranno assegnati i Best Movie Awards, i riconoscimenti attribuiti dalla rivista alle personalità del mondo dell’intrattenimento che più si sono distinte nel corso dell’anno. Nelle passate edizioni il premio è andato, tra gli altri, a Cristina D’Avena, Fedez e Mr. Marra, Federico Buffa, Benedetta Porcaroli, Daniele Tinti e Stefano Rapone, Salvatore Esposito, Lorenzo Zurzolo, Bruno Bozzetto, Giovanni Vernia…

Tra i primi ospiti confermati, oltre a Zerocalcare, che sarà protagonista di un panel sulla sua nuova serie Netflix Due Spicci, saranno sul palco del Best Movie Day anche: Gianluca Gazzoli, conduttore radiofonico e podcaster tra i più seguiti con il suo Passa dal BSMT; Sarah Toscano, tra i nomi più interessanti del pop italiano, reduce dal successo del suo esordio come attrice nel film Netflix Non abbiam bisogno di parole; Francesco Mandelli, attore, regista, oltre che sceneggiatore e musicista, recentemente tra i protagonisti di LOL 6 oltre che in sala con la sua ultima commedia Cena di classe, tra i protagonisti di Best Movie Day insieme a due degli interpreti del film ovvero Andrea Pisani, attore, autore e comico, alla guida da 6 edizioni del programma Only Fun insieme a Luca Peracino, con il quale è attualmente in tournée con il nuovo spettacolo Terapia di coppia, e Nicola Nocella, interprete e produttore, quest’anno sul grande schermo anche con Lo chiamava Rock & Roll; Ugolize, creators tra i più seguiti, capaci di conquistare milioni di visualizzazioni con uno stile ironico e immediato; Alex Polidori, voce italiana di alcune delle star più amate della nuova generazione hollywoodiana come Tom Holland e Timothée Chalamet; Rocco Papaleo, attore, regista e sceneggiatore amatissimo per le sue interpretazioni, dagli esordi in teatro fino al suo ultimo successo cinematografico Il bene comune.

Il programma si articolerà nelle due sale del Multisala Gloria: una ospiterà talk, incontri e premiazioni, trasmessi in contemporanea anche nella seconda sala per permettere a tutti i presenti di seguire gli appuntamenti in calendario. In entrambe le sale, inoltre, il pubblico avrà la possibilità di partecipare al Meet&Greet con Zerocalcare, di vedere dal vivo e porre le proprie domande agli ospiti protagonisti della manifestazione, e di assistere all’anteprima che concluderà la giornata.

Ulteriori informazioni e biglietti:

SALA MARILYN – LIVE TALK E ANTEPRIMA

https://www.notoriouscinemas.it/generic/seatsframe.php?sc=5491&sp=23501#seatsframe



SALA GARBO – DIRETTA TALK E ANTEPRIMA

https://www.notoriouscinemas.it/generic/seatsframe.php?sc=5491&sp=23502#seatsframe