Torna Sedicicorto Forlì International Film Festival, alla 19a edizione

Dal 6 al 15 ottobre 2022 a Forlì protagonista è la settima arte con la 19° edizione di Sedicicorto Forlì International Film Festival, uno dei principali eventi in Italia dedicato al formato del cortometraggio, ideato e diretto da Gianluca Castellini. La 19° edizione di Sedicicorto è un appuntamento imperdibile per visionare i 163 film in rappresentanza di 51 Paesi, che il Comitato, composto da 18 selezionatori, ha scelto su 3024 corti giunti da 118 Paesi, con un lavoro di circa 6 mesi; circa 100 le anteprime, 7 le sezioni competitive, 2 fuori concorso, per 29 programmi di proiezione. Circa 150 i professionisti attesi, per una edizione arricchita da 10 concerti, 10 Industry meeting e 2 spettacoli coreografici. 4 i luoghi che accolgono l’edizione 2022: la suggestiva Chiesa di San Giacomo, il cinema San Luigi, il circolo Aurora, la galleria Wundergrafik.

“I temi dei film passano dalle ristrettezze in cui sopravvivono gli strati sociali più poveri ai conflitti in ambito lavorativo per fare prevalere i propri diritti e le attitudini personali. – spiega Castellini – Non mancano gli adolescenti con le loro ansie, preoccupazioni, i desideri di affermarsi in contesti spesso improbabili, il loro rapporto con il mondo degli aduli. Il festival in generale vuol favorire l’ aggregazione dove è possibile scambiare idee, confrontarsi sui temi, dialogare con esperti. In tutto questo è proprio il contatto ed il clima di affiatamento che favorisce una sempre maggior possibilità di crescita del pubblico”.

Il festival si articola in 7 Sezioni competitive a cui quest’anno si è aggiunta la nuova sezione, Student, che include film realizzati da giovani studenti di 23 scuole Internazionali di Animazione, sezione intitolata al ravennate Giannalberto Bendazzi, il più autorevole esperto di cinema di animazione in Italia, recentemente scomparso.

All’interno di queste sezioni, sono previste 5 giurie tecniche e 2 popolari che hanno il compito di decidere l’assegnazione del montepremi di 4.500 euro più le tradizionali statuine Luminòr, raffiguranti la mascotte del Festival.

Due le sezioni fuori concorso: AnimainAulaA, composto da film di autori russi ed ucraini; e Apollo che include alcuni progetti speciali tra cui 2 pellicole restaurate: La ricotta di Pier Paolo Pasolini (1963) e La tragedia dell’Italicus del 1974, diretto dal duo Bernagozzi-Buganè. Poi 2 chicche realizzate da registi locali: La Piadina Assassina, primo lungometraggio forlivese del 1998 e Seven Keys 7k, opera distopica che ha origine dal romanzo di Laura Ferretti. Fa parte della sezione anche il progetto Giovani Ciak con un laboratorio di cinema coordinato da Fondazione in Oratione Instantes.

Tanti i film interessanti e coinvolgenti, tra questi nella sezione Movie, grande attesa per la commedia agro-dolce Roy con David Bradley, uno dei protagonisti di Harry Potter, lo struggente Hors Jeu con una magistrale interpretazione dell’attrice francese Coralie Russier, le 3 pellicole iraniane che affrontano con puntualità e originalità disagi e contraddizioni del popolo Persiano.

Molta curiosità per la sezione CortoinLoco, una sorta di oscar emiliano-romagnolo, che dal 2010 propone i migliori film realizzati in Regione: 15 i film in gara , di cui 7 forlivesi, suddivisi nelle prime tre giornate del festival; una sezione che fotografa un settore cinematografico in Regione costantemente in crescita.

Spazio per gli approfondimenti cinematografici con le rubriche Il centenario a cura di Enrico Gaudenzi, che analizza 4 pellicole Il Cinebook, che presenta 3 opere letterarie di Pier Paolo Pasolini (Medea, Il Vangelo secondo Matteo e Accattone), I Disaccordi, analisi critiche divergenti da parte di Leo Canali e Edoardo Saccone.

Oltre ai premi riservati per le sezioni-concorso, sedicicorto assegna alcuni premi speciali: il Premio alla carriera a Leo Gullotta e Massimo Foschi e il Premio CinemaItaliano alla regista Laura Samani per il pluripremiato film, Piccolo Corpo, infine il premio Fedic assegnato alla migliore opera del Festival.

In occasione del centenario dalla nascita dell’indimenticabile Pier Paolo Pasolini (5/3/1922), il festival in collaborazione con CINIT (Cineforum Italiano) e FEDIC (Federazione Italiana dei cineclub) ha allestito una mostra iconografica con una quarantina di opere di artisti Internazionali, realizzate con tecniche diverse, tra cui la proposta di Gabrio Tassinari, con la sua Sindone Art Tatouage, raffigurante il viso di Pasolini con un procedimento di inchiostro, impresso in un lenzuolo di lino bianco (dal 1 al 15 Ottobre 2022, Galleria Wundegrafik)

Da non perdere gli spazi Industry legati al cinema di settore, con 3 appuntamenti su alcune tematiche professionali, prove tecniche di connessione, Cortinloco, Professione cinema, Il doppiaggio.

Nel campo industry la novità rilevante è rappresentata da Lapix creato da Sedicicorto per connettere storyboard artist, concept artist, musicisti, grafici, videoeditor, registi, produttori, 3D generlaist, animatori 2D-3D, clean up artist, programmatori, tutte le figure, cioè, che operano attorno al settore dell’entertainment: Animazione e Game Art. All’interno di Lapix, 3 nomi importanti del settore, Marco Regina, Max Narciso e Andrea Bertaccini.

Per i ragazzi delle scuole del territorio si rinnova la possibilità di partecipare al concorso storie di cinema: grazie al programma menod5, film con durata non superiore a 5 minuti. I ragazzi visionano i film, poi in classe redigono una recensione per partecipare al Premio Storie di Cinema. Stessa modalità ma con il programma “bebisciort” dedicato ai più piccoli.

Il Festival per il terzo anno consecutivo è proposto anche in versione streaming, grazie alla rinnovata collaborazione con My Movies che proporrà le sezioni Movie, Animalab e Cortitalia.

Il Festival avrà anche un proprio canale podcast curato da Radio Flyweb, dove potere ascoltare le interviste ed i commenti durante l’evento.

Sedicicorto dal 2021 ha adottato un proprio protocollo Green per rendere più sostenibile l’evento e sensibilizzare i fruitori ad un’azione meno impattante sul territorio. Sedicicorto ha attivato una campagna promozionale che prevede la donazione di un albero piantato in Guatemala, ad ogni abbonato entro il 30-09-2022.

E’ possibile monitorare la crescita della pianta attraverso un sistema di tracciamento visibile tramite la scansione di un QR Code. Le piante del “bosco 16corto” oltre a svolgere una funzione di equilibrio climatico, offriranno frutti per gli abitanti di un villaggio sul monte Carmelo. L’operazione è possibile grazie al sostegno della Onlus ZeroCo2.

Sedicicorto Forlì International Film Festival è organizzato da Sedicicorto APS

È realizzato con il contributo di: Comune di Forlì, Regione Emila Romagna, Mic, Fedic, Fondazione Cariromagna, Romagna Acque, Drei Donà, Progetto Romagna, Gentili, Graziani, Alessandrini, Ricci2, Pellesmart, Assocart.