Tournée veneta per “Plaza suite” di Neil Simon, in scena Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi

Da martedì 8 a mercoledì 16 aprile sarà in Veneto il fortunato lavoro di Neil Simon Plaza Suite, in cui il grande commediografo fa di una suite alberghiera o meglio delle sue pareti la protagonista di una pièce attraverso tre diversi e gustosissimi episodi incentrati su altrettante coppie. Le recite , che vedono vestire i panni dei componenti le coppie a due apprezzati e stimati interpreti del teatro di prosa italiano, Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi, sono in programma al Comunale di Vicenza (8 aprile), al Sociale di Rovigo (9 aprile), al Farinelli di Estre (10 aprile), al Toniolo di Mestre (11,12 e 13 aprle) e al Sociale di Cittadella 16 aprile nell’ambito del Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven. Le suite, si sa, ne vedono di tutti i colori, ma non possono parlare; a meno che… non si stia in teatro; dove per loro possano parlare le persone che le hanno abitate. Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio interpretano, quindi, tre coppie (diverse), in tre situazioni (diverse), in una suite (la stessa) di un hotel considerato come l’Olimpo: la dimora degli Dei. Lusso, agi, benessere che tuttavia non impediscono imbarazzi, problemi, inciampi. Qui tre coppie diverse, tre problemi di coppia diversi con un unico filo conduttore: una stanza dell’Hotel Plaza di New York.Il primo episodio rappresenta la crisi della coppia che sfocia nel tradimento e nella separazione. I due coniugi si ritrovano nella stessa suite della loro luna di miele e tentano di rianimare il matrimonio ormai definitivamente spento. Nel secondo episodio la coppia protagonista è clandestina, due vecchi compagni di classe: lui famoso produttore, lei felice “mogliettina-modello” e la stanza è sempre il luogo del loro ritrovo dopo anni. Il terzo episodio è il più esilarante. Una coppia, logorata dal tempo, che tenta di convincere la figlia a sposarsi. Ma il giorno fissato per celebrare le nozze, la promessa sposa si chiude in bagno e non vuole uscire. Dietro il puro e alto divertimento assicurato dalle commedie di Simon c’è sempre la dura verità della vita.<<Una durezza che la saggezza popolare combatteva con il detto: “Canta che ti passa”- dice il regista dello spettacolo Ennio Coltorti – Simon sembra dirci invece: “Ridi, ridi, ridi… che ti passa>>.

Biglietti in vendita anche online su Vivaticket .

A Mestre sabato 12 aprile alle ore 17.00 nel foyer del Teatro Toniolo Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi converseranno con la giornalista Chiara Pavan e il pubblico. Ingresso libero.