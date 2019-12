“Toxic” di Hallgrímur Helgason

Tomislav Bokšić, meglio noto tra i bassifondi col soprannome di ‘Toxic’, è un sicario croato reduce di guerra e trasferitosi a New York da sei anni, finché è costretto a fuggire in patria, a Zagabria, sotto la falsa identità d’un tale russo, Igor Iliĉ, per aver fatto erroneamente fuori un baffuto agente dell’FBI: vittima di uno dei suoi famigerati triple six-packer* in una discarica del Queens, con annessa rocambolesca fuga, che deve aver innescato una spirale irreversibile di spietate ritorsioni.

A causa d’una inaspettata deviazione di percorso ‘aeroportuale’, però, è costretto a dover uccidere un fanatico telepredicatore dalle sue simili fattezze, padre David Friendly, prendere il suo posto e fare scalo a Reykjavík, dove era diretto.

Colpevole di ben 67 omicidi (senza contare i circa cinquanta-sessanta sul campo di battaglia), adottando il suo consueto PPBP (Profilo Più Basso Possibile), Tomo inizia a barcamenarsi tra il pensiero della sua fidanzata peruviana, Munita Rosales, gli incubi e i ricordi bellici, la polizia locale e una nuova donna della quale sembra essersi innamorato, Gunholder (figlia di una caritatevole coppia, che lo ospita in un primo periodo).

L’autore, al suo ottavo romanzo, imbastisce un ibrido a metà tra slapstick e noir, sullo sfondo d’un paesaggio lavico, muschioso e lunare, tipico dei paesi nordeuropei e del cinema di Kaurismäki, infarcito di riferimenti tarantiniani e dall’irresistibile umorismo politically incorrect, in grado di stemperare l’asettica glacialità dell’ambientazione.

Sarà in seguito all’incontro con un evangelista karateca di nome Þórður (che Tomo distorce, per assonanza forse anche metaforica, in Torture) e sua moglie Hanna, che l’hitman balcanico inizierà a rimettere completamente in discussione la propria esistenza e fare i conti con i suoi fantasmi, oltre a ritrovare un vecchio amore perduto, Senka.

La dicotomia tra un tessuto sociale fatto di contraddizioni e provincialismo, apparentemente privo d’una propria identità, ma dalle abitudini modaiole importate e dall’ostentato benessere, e l’isolamento forzato in un seminterrato a cui lo sottopone il chierico, in qualche modo contribuiscono alla “Torture Therapy” di espiazione del killer, che si avvicina addirittura alla Bibbia, fino a ravvisare assonanze con la sua epopea nel Vecchio Testamento.

Tra un Festival della Canzone Europea e una hit di Britney Spears, ostaggio del sesso prebellico e delle sue memorie, risorto con una ulteriore identità islandese nuova di zecca (Tómas Leifur Ólafsson, detto ‘Tommy’) e semirecluso nel PMV (Peggiore Momento della sua Vita) in un alloggio di pregiudicati chiamato Hotel Schiavi, Tomo riacquisterà quell’umanità forse da sempre sepolta negli anfratti più reconditi di una vita turbata da decessi familiari (il padre e il fratello) accidentali e traumatici.

Si sarà davvero “disintoxicato” ed una qualche forma di redenzione terrena è davvero possibile oppure il passato tornerà a bussare ancor più prepotentemente alla sua porta?

*“Fare un «pacchetto da sei» significa spedire sei cadaveri nella tomba con sei pallottole consecutive”.