“Train Dreams” di Clint Bentley

Robert Grainier è un instancabile lavoratore della ferrovia nell’Idaho del 1900 e Joel Edgerton brilla nella sua più silenziosa, intensa e difficile interpretazione di un uomo, colpito dalla tragedia, condannato alla solitudine. Train dreams è un film bellissimo sulla tristezza, sulla conquista del selvaggio West ma senza pistole e duelli, e infine sulla vita di un uomo semplice che potrebbe essere ognuno di noi. Tra i migliori film del 2025.

Robert Grainier (Joel Edgerton con una nomination ai Golden Globe 2026 per questa interpretazione) è un orfano, come racconta la voce narrante (nell’originale inglese di Will Patton) che vive nell’Idaho e lavora lungo la ferrovia che diventerà il importante mezzo di collegamento tra l’Est e il Nord Ovest degli Stati Uniti. Le sue giornate trascorrono posizionando traversine e rotaie, un lavoro faticoso e da nomade, sempre lungo un nuovo tratto da costruire. Durante una di queste lunghe giornate un lavoratore cinese viene linciato senza apparente motivo e Robert non fa nulla per fermare la violenza. Un fatto che tornerà a tormentarlo nelle solitarie notti nelle foreste della sua maturità.

Robert è anche un uomo solo che pensa molto al lavoro, finché non incontra la sua anima gemella, Gladys (Felicity Jones) durante una funzione domenicale in chiesa. C’è una sequenza carica di emozione che precede la nascita della loro bambina Kate: Robert e Gladys segnano con le pietre il confine della casa dei loro sogni, che Robert costruirà con le proprie mani. E’ un momento pieno di sogni, aspettative, felicità che si realizza quando nasce la loro unica figlia. Ma Robert è assente per molti mesi, sente la mancanza della moglie e della figlia, decide di diventare taglialegna, professione pericolosa date le dimensioni degli alberi giganti che crollano sulla coltre verde, ma che gli permette assenze meno lunghe.

E tuttavia quando un incendio distrugge la casa e la sua vita portandogli via la moglie e la figlia, Robert decide di continuare a vivere nell’isolamento dei boschi dell’Idaho, ritornando a tagliare alberi, chiacchierando nelle lunghe e fredde notti intorno al fuoco con il vecchio collega Arn (William H. Macy), e ogni tanto sentendo la presenza di Gladys o rivedendo nei suoi sogni il giovane cinese ucciso anni prima, pensando che sia il suo passato a perseguitarlo. I pochi momenti di socializzazione con un nativo americano e poi con Claire (Kerry Condon) che lavora nei parchi, sono solo piccole parentesi nella sua solitudine.

Tratto dalla novella di Denis Johnson del 2011 con il medesimo titolo (pubblicato in Italia nel 2013 da Mondadori) e prodotto da Netflix, Train Dreams ha una spettacolare fotografia e racconta il difficile mondo della frontiera americana senza eroismi ed epica ma con cura per i dettagli e poesia che ne fanno un mosaico di emozioni che ognuno può portarsi via.

Clint Bentley scrive con Greg Kwedar e dirige una storia in cui i colpi di scena sono pochi e i silenzi molti, rotti per lo più dal rumore degli alberi abbattuti, ma che si può leggere come un inno all’eroismo degli uomini di tutti i giorni che con il loro lavoro e sacrificio hanno contribuito a costruire il futuro dell’America, come la locomotiva che sfreccia sul ponte che Robert ha appena terminato di costruire. Ma c’è anche la consapevolezza che abbattere gli alberi è un atto di violenza contro la natura incontaminata e inospitale, eppure meravigliosa delle foreste non ancora toccate dall’uomo, una violenza che segna l’inizio dell’industrializzazione e di quel sogno americano che si ritrova nel titolo del film. Robert Grainer diventa così l’essenza del contrasto tra il futuro e il prezzo da pagare per raggiungerlo.

Train Dreams è disponibile su Netflix dal 21 novembre. Da vedere in versione originale.

Titolo originale: Train Dreams

Regia: Clint Bentley

Interpreti: Joel Edgerton, Felicity Jones, William H. Macy, Kerry Condon, Nathaniel Arcand, Clifton Collins Jr., John Diehl, Paul Schneider, Will Patton

Durata: 102 minuti

Produzione: Netflix

Uscita: novembre 2025 (cinema); 21 novembre 2025 (Netflix)