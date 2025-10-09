Si lasciano dopo essere tornati da una serata mondana, una come tante. O meglio Antonio (Elio Germano) lascia Marta (Alba Rohrwacher), che reagisce alla rottura chiudendosi in sé stessa. Marta è insegnante di educazione fisica, un tempo atleta professionista, ha sempre mangiato male, in modo disordinato. In un’introspezione sussurrata, mentre dialoga confidandosi con il cartonato di un cantane coreano di una sua band preferita, inizia ad avvertire alcuni problemi legati al cibo, nausea soprattutto. Più triste che incazzata pensa che tutto sia legato alla separazione.

Nel frattempo Antonio, che fa lo chef, va avanti con il suo ristorante, pensa ai menù e a Marta che ha lasciato, convinto di non amarla più, ma tutto lo riconduce a lei.

Quando Marta scopre che la mancanza di appetito riguarda qualcosa di più serio e non è un riflesso del suo dolore d’amore, il mondo crolla e lei cambia per reagire, per rimettere lei al centro e vivere veramente e amare senza paura che nessuno la ami; non più lei abbandonata da Antonio, ma lei con i suoi desideri. Il suo percorso di scoperta anche della malattia comincia da tre ciotole, prese con i punti del supermercato, perché “nel cibo mettiamo i nostri simboli più importanti, noi siamo ciò di cui si nutre il mistero” (Feuerbach).

La regista spagnola Isabel Coixet (La vita segreta delle parole), che scrive con Enrico Audenino (Nonostante), si avvicina con sensibilità rigorosa alle parole di Michela Murgia e con lucidità di sguardo trova la finezza di tono per tradurle sul grande schermo.

Tre Ciotole è la storia della rinascita di Marta attraverso la scoperta di un doloroso lutto (la malattia).

Senza sentimentalismi e retorica, Coixet inquadra con discrezione e malinconia una storia intima e delicata recitata con ammirevole sobrietà. La misurata delicatezza di tutti, dalla regia agli attori, è un brivido nell’animo di chi guarda.



Presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival 2025, Tre Ciotole arriva giovedì 9 ottobre nelle sale italiane in ben 487 copie con Vision Distribution.