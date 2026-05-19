Treviso Suona Jazz 2026, due eventi cine-musicali con le proiezioni di Ascensore per il patibolo e Blackmail

Domenica 24 e giovedì 28 maggio, nell’ambito del Treviso Suona Jazz Festival 2026, si terranno due eventi cine-musicali che uniranno cinema e jazz, tra proiezioni e musica dal vivo.

Domenica 24 maggio 2026, alle 18:00 e in replica alle 20:00 presso la Sala Coletti della Chiesa di Santa Caterina si terrà la proiezione di Ascensore per il patibolo, film del 1958 per la regia di Louis Malle. Film d’esordio di Louis Malle e capolavoro del cinema francese, Ascensore per il patibolo è un thriller teso divenuto memorabile per la camminata da antologia di Jeanne Moreau nella notte parigina e per la colonna sonora di Miles Davis. Ingresso a offerta responsabile con prenotazione obbligatoria (ulteriori informazioni e prenotazione a questo link).

Giovedì 28 maggio alle 20:45 presso l’Auditorium della Chiesa di Santa Caterina avrà luogo la proiezione di Blackmail di Alfred Hitchcock, sonorizzato dal vivo dal pianista Bruno Cesselli. Blackmail (1928) rappresenta un passaggio storico tra due epoche del cinema, al punto che vi sono due versioni del film, una muta e una sonorizzata. Al centro del capolavoro di Alfred Hitchcock, una tematica più volte esplorata in altre opere del regista, quella del senso di colpa e della vera responsabilità. Ingresso a offerta responsabile con prenotazione obbligatoria (ulteriori informazioni e prenotazione a questo link).