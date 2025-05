”Trst je naš – Trieste è nostra”: un nuovo documentario presentato alla Sala Zuccari del Senato

Trst je naš – Trieste è nostra racconta una parentesi, breve ma rilevante, dell’occupazione jugoslava di Trieste e Gorizia nella primavera del 1945. Quaranta giorni (1 maggio – 12 giugno) di terrore titino che hanno segnato profondamente le vite dei cittadini e dei loro discendenti, come sottolineato dai video d’epoca e dalle interviste che formano il documentario. Centinaia di persone – molte delle quali prive di legami con il fascismo o con le autorità tedesche di occupazione – sparirono, come testimoniato tra gli altri da Rodolfo Ziberna, primo cittadino di Gorizia, figlio di esuli istriani.

Il documentario è stato realizzato da Venice Film, insieme all’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, con la collaborazione di FederEsuli e del Centro di Documentazione Multimediale. Può considerarsi parte di una trilogia portata avanti dal produttore Alessandro Centenaro insieme a Vola colomba! – Trieste 1954 (2024) e In Odium Fidei, in lavorazione. La proiezione e presentazione si sono svolte in anteprima alla Sala Zuccari del Senato: promotore, con la Fondazione Italia Protagonista, il Senatore Maurizio Gasparri, con l’obiettivo di divulgare la conoscenza di pagine di storia troppo spesso ignorate.

Alessandro Cuk, critico cinematografico e vicepresidente nazionale delle associazioni ANVGD e Cinit – Cineforum Italiano, ha ripercorso le tappe degli oggetti filmici che hanno affrontato questo argomento storico, a partire dalla serie tv RAI Il cuore nel pozzo, seguita da opere quali Red land – Rosso Istria, entrambe incentrate sul tema delle foibe, La rosa dell’Istria e La Bambina con la valigia. Tra i documentari un’ulteriore produzione Venice Film, Antonio Santin Defensor Civitatis, dedicato al Vescovo di Trieste negli anni della guerra e del dopoguerra, e il docufilm RAI Rotta 230° Ritorno alla terra dei padri, su esodo, reinserimento nella società italiana e riscoperta delle proprie radici.

Prossime proiezioni previste a Trieste il 6 giugno e a Gorizia il 13 giugno.