La XV edizione delle Giornate degli Autori si svolgerà nel quadro della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia dal 29 agosto all’8 settembre. Grazie al sostegno delle associazioni italiane degli autori (Anac e 100autori), all’impulso del Presidente Roberto Barzanti, alla collaborazione di istituzioni pubbliche (in primis il MiBAC e la SIAE) e soggetti privati (dal main sponsor BNL – Gruppo BNP Paribas al creative partner Miu Miu), al lavoro di una fantastica squadra di professionisti che negli anni ha saputo rinnovarsi e dare continuità al lavoro dei Delegati (Fabio Ferzetti e oggi Giorgio Gosetti) e del Vice direttore Sylvain Auzou, le Giornate degli Autori sono una realtà vivace e feconda che porta alla Mostra il coraggio della creatività, le voci di autori da tutto il mondo, un modello indipendente e diverso di interpretare l’idea stessa del Festival.

CONCORSO

Les Tombeaux Sans Noms, Rithy Panh

C’est Ca l’Amour, Claire Burger

Continuer, Joachim Lafosse

Domingo, Clara Linhart e Felipe Barbosa

Joy, Sudabeh Mortezai

José, Li Cheng

Mafax, Bassam Jarbawi

Pearl, Elisa Amiel

Ricordi?, Valerio Mieli

Three Adventures of Brooke, Yuan Qing

Ville Neuve, Felix Oufour-Laperrière

FUORI CONCORSO

Le Suicide d’Emma Peters, Nicole Palo

EVENTI SPECIALI

As We Were Tuna, Francesco Zizola

Dead Women Walking, Hagar Ben-Asher

Goodbye Marilyn, Maria Di Razza

Happy Lamento, Alexander Kluge

Il bene mio, Pippo Mezzapesa

The Ghost of Peter Sellers, Peter Medak

Why Are We Creative?, Hermann Vaske

NOTTI VENEZIANE

“Carta bianca a Stefano Savona”

Il teatro al lavoro, Massimiliano Pacifico

I villani, Daniele de Michele

L’unica lezione, Peter Marcias

One Ocean, Anne De Carbuccia

MIU MIU WOMEN’S TALES

Hello Apartment, Dakota Fanning

The Wedding Singer’s Daughter, Haifaa Al-Mansour

1+28: Jonas Carpignano con 28 giovani giurati europei per assegnare il GdA Director’s Award 2018

PREMIO LUX DEL PARLAMENTO EUROPEO, EDIZIONE 2018: ANNUNCIO DEI TRE FILM FINALISTI ALLE GIORNATE DEGLI AUTORI

Styx, Wolfgang Fischer

The Other Side of Everything, Mila Turajlic

Woman at War, Benedikt Erlingsson