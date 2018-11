Un programma come sempre ricchissimo, a 360 gradi, quello proposta dall’edizione numero 36 del Torino Film Festival.

Dal 23 novembre al 1 dicembre, si inizia con The Front Runner di Jason Reitman e per la chiusura ci sarà Nanni Moretti con il suo Santiago, Italia.

Nel mezzo un’immersione nel miglior cinema.

CONCORSO



53 Wars di Ewa Bukowska

All these Small Moments di Melissa B. Miller

Angelo di Markus Schleinzer

Atlas di David Nawrath

La disparation des lucioles di Sebastien Pilote

Marche ou creve di Margaux Bonhomme

Nervous Translation di Shireen Seno

Nos Batailles di Guillaume Senez

Pity di Babis Makridis

Ride di Valerio Mastandrea

Bad Poems di Gabor Reisz

The Guilty di Gustav Moller

Temporada di Andre Novais Oliveira

Vultures di Borkur Sigborsson

L’amour debout di Michael Dacheux

Ash is Purest White di Jia Zhangk

Blaze di Ethan Hawke

Das Boot di Andreas Prochaska

Bulli e Pupe di Steve Della Casa e Chiara Ronchini

Can You Ever Forgive Me? di Marielle Heller

Colette di Wash Westmoreland

Dovlatov di Aleksey German Jr.

First Night Nerves di Stanley Kwan

The Front Runner di Jason Reitman

Il gusto della libertà di Cinema e ’68 – Giovanna Ventura

Happy New Year, Colin Burstead di Ben Wheatley

Juliet, Naked di Jesse Peretz

Madeline’s Madeline di Josephine Decker

The Man Who Stole Banksy di Marco Proserpio

I nomi del signor Sulcic di Elisabetta Sgarbi

Ovunque proteggimi di Bonifacius Angius

Papi Chulo di John Butler

Pretenders di James Franco

Ragazzi di stadio, quarant’anni dopo di Daniele Segre

Santiago, Italia di Nanni Moretti

Sex Story di Cristina Comencini e Roberto Moroni

Ulysse & Mona di Sebastien Betbeder

The White Crow di Ralph Fiennes

AFTERHOURS Alpha – The Right to Kill di Brillante Mendoza

Catharsys or the Afina Tales of the Lost World di Yassine Marco Marroccu

Dead Night di Brad Baruh

Heavy Trip di Juuso Latio e Jukka Vidgren

High Life di Claire Denis

In Fabric di Peter Strickland

Incident in a Ghostland di Pascal Laugier

Mandy di Panos Cosmatos

Piercing di Nicolas Pesce

El Reino di Rodrigo Sorogoyen

Relaxer di Joel Potrykus

Tyrel di Sebastian Silva

L’ultima notte di Francesco Barozzi

Unthinkable di Crazy Pictures

The Glenn Miller Story di Anthony Mann, 1954

The Benny Goodman Story di Valentine Davies, 1956

Bird di Clint Eastwood, 1988

Thirty Two Short Films About Glenn Gould di Francois Girard, 1993

Bix diPupi Avati, 1991

ONDE:

LA FLOR di di Mariano Lliná

BLUE AMBER, di Jie Zhou

DREAM OF A CITY, di Manfred Kirchheimer

DULCINEA, di Luca Ferri

ENTRE DOS AGUAS, di Isaki Lacuesta

LES GRANDS SQUELETTES di Philippe Ramos

GULYABANI, di Gurcan Keltek

IFIGENIA IN AULIDE, di Tonino De Bernardi

MATHIEU AMALRIC, L’ART ET LA MATIERE, di Quentin Mével e André S. Labarthe

O TERMOMETRO DE GALILEU, di Teresa Villaverde