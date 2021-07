Venezia 78 – Concorso

MADRES PARALELAS

Regia Pedro Almodóvar

Interpreti Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Julieta Serrano, Rossy De Palma / Spagna / 120’

MONA LISA AND THE BLOOD MOON

Regia Ana Lily Amirpour

Interpreti Jeon Jong-seo, Kate Hudson, Craig Robinson, Evan Whitten, Ed Skrein / Usa / 106’

UN AUTRE MONDE

Regia Stéphane Brizé

Interpreti Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon, Marie Drucker / Francia / 96’

THE POWER OF THE DOG

Regia Jane Campion

Interpreti Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee / Nuova Zelanda, Australia / 125’

AMERICA LATINA

Regia Fabio D’Innocenzo, Damiano D’Innocenzo

Interpreti Elio Germano, Astrid Casali, Sara Ciocca, Maurizio Lastrico, Carlotta Gamba, Federica Pala, Filippo Dini, Massimo Wertmüller / Italia, Francia / 90’

L’ÉVÉNEMENT

Regia Audrey Diwan

Interpreti Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet-Klein, Luàna Bajrami, Louise Orry Diquero, Louise Chevillotte, Pio Marmaï, Sandrine Bonnaire, Anna Mouglalis, Leonor Oberson, Fabrizio Rongione / Francia / 100’

COMPETENCIA OFICIAL Regia Gastón Duprat

Interpreti Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martínez, José Luis Gómez, Nagore Aranburu, Irene Escolar, Manolo Solo, Pilar Castro, Koldo Olabarri / Spagna, Argentina / 114’ IL BUCO Regia Michelangelo Frammartino

Interpreti Nicola Lanza, Antonio Lanza, Leonardo Larocca, Claudia Candusso, Mila Costi, Carlos Jose Crespo / Italia, Francia, Germania / 93’ SUNDOWN

Regia Michel Franco

Interpreti Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios, Henry Goodman, Albertine Kotting, Samuel Bottomley / Messico, Francia, Svezia / 83’

ILLUSIONS PERDUES

Regia Xavier Giannoli

Interpreti Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Salomé Dewaels, Jeanne Balibar, Gérard Depardieu, André Marcon, Louis-Do de Lencquesaing / Francia / 144’

THE LOST DAUGHTER

Regia Maggie Gyllenhaal

Interpreti Olivia Colman, Jessie Buckley, Dakota Johnson, Ed Harris, Peter Sarsgaard, Paul Mescal, Dagmara Dominczyk, Alba Rohrwacher / Grecia, Usa, Regno Unito, Israele>SPENCER

Regia Pablo Larraín

Interpreti Kristen Stewart, Timothy Spall, Jack Farthing, Sean Harris, Sally Hawkins / Germania, Regno Unito / 111’

FREAKS OUT

Regia Gabriele Mainetti

Interpreti Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta, Franz Rogowski / Italia, Belgio / 141’

QUI RIDO IO

Regia Mario Martone

Interpreti Toni Servillo, Maria Nazionale, Cristiana Dell’Anna, Antonia Truppo, Eduardo Scarpetta, Roberto De Francesco, Lino Musella, Paolo Pierobon, Gianfelice Imparato, Iaia Forte / Italia, Spagna / 133’

ON THE JOB: THE MISSING 8

Regia Erik Matti

Interpreti John Arcilla, Dennis Trillo, Dante Rivero / Filippine / 208’

ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW (LEAVE NO TRACES)

Regia Jan P. Matuszyński

Interpreti Tomasz Ziętek, Sandra Korzeniak, Jacek Braciak, Robert Więckiewicz, Sebastian Pawlak, Agnieszka Grochowska, Mateusz Górski / Polonia, Francia, Repubblica Ceca / 160’

KAPITAN VOLKONOGOV BEZHAL (CAPTAIN VOLKONOGOV ESCAPED)

Regia Natasha Merkulova, Aleksey Chupov

Interpreti Yuriy Borisov / Russia, Estonia, Francia / 120’

THE CARD COUNTER

Regia Paul Schrader

Interpreti Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan, Willem Dafoe / Usa, Regno Unito, Cina / 112’

È STATA LA MANO DI DIO

Regia Paolo Sorrentino

Interpreti Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Luisa Ranieri, Renato Carpentieri, Massimiliano Gallo, Betti Pedrazzi, Biagio Manna, Ciro Capano / Italia / 130’

VIDBLYSK (REFLECTION)

Regia Valentyn Vasyanovych

Interpreti Roman Lutskyi, Nika Myslytska, Nadia Levchenko, Andriy Rymaruk, Igor Shulha / Ucraina / 125’

LA CAJA

Regia Lorenzo Vigas

Interpreti Hernán Mendoza, Hatzín Navarrete / Messico, Usa / 92’

Fuori Concorso

IL BAMBINO NASCOSTO Regia Roberto Andò

Interpreti Silvio Orlando, Giuseppe Pirozzi, Lino Musella, Imma Villa, Sasà Striano, Tonino Taiuti, Gianfelice Imparato, Francesco Di Leva, Roberto Herlitzka / Italia, Francia / 110’