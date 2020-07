Tutti i film della Settimana Internazionale della Critica 2020

“Potere celebrare questa 35esima edizione della SIC è in sé un evento epocale. Dopo avere vissuto tutti insieme uno dei momenti più drammatici di sempre del nostro paese, il cinema e la cultura si mettono in gioco per offrire un segnale di rinascita concreto. Un ringraziamento sentito va alla Biennale, al presidente Roberto Cicutto, al direttore generale Andrea Del Mercato e al direttore artistico Alberto Barbera per questa scelta così coraggiosa.”

Giona A. Nazzaro – Delegato Generale | 35. Settimana Internazionale della Critica