“Tutto è santo. Il corpo veggente”: lo sguardo di Pasolini sull’arte in mostra a Palazzo Barberini

A cento anni dalla nascita, Roma celebra Pier Paolo Pasolini (5 marzo 1922 – 2 novembre 1975) con un progetto che coinvolge le Gallerie Nazionali di Arte Antica, l’Azienda Speciale Palaexpo di Roma e il MAXXI.

Si tratta di un vero e proprio itinerario, dal titolo “Pier Paolo Pasolini. Tutto è Santo”. Quest’ultima frase è una citazione da Chirone in Medea (1969), proprio ad evocare la sacralità misteriosa del mondo arcaico, in contrasto con le convenzioni borghesi moderne.

Le tre mostre appaiono tra loro complementari, pur evidenziando aspetti diversi dell’intellettuale; per quanto riguarda “Il corpo veggente”, in mostra a Palazzo Barberini, l’accento è posto sul rapporto tra Pasolini e l’arte, attraverso un vero e proprio montaggio nel senso cinematografico del termine.

Nell’esposizione, divisa in sei sezioni, il focus è l’immagine, non come rappresentazione diretta ma come “immagine dell’immagine”: quadri, fotogrammi di film, fotografie e libri concorrono alla creazione del montaggio, illustrato da “docce sonore” che informano il visitatore.

Nota è la suggestione pasoliniana nei confronti di autori quali Giotto, Masaccio e Pontormo, a Palazzo Barberini si va oltre, proponendo opere di altri pittori sino a arrivare nell’ epilogo ad un’imitazione non diretta ma concettuale: accanto a Narciso di Caravaggio due foto di Pasolini, intento a leggere Le confessioni di Agostino d’Ippona,è la ricerca di sé, che passa necessariamente attraverso le immagini e la storia.

Tra gli elementi di spicco un’immagine dal Decameron, Pasolini è regista e protagonista del fotogramma,che lo vede intento ad inquadrare con le dita il campo visivo: è una meta-inquadratura.

I colori del fotogramma, visibile all’inizio del percorso, vengono riprese dalla tinta petrolio delle pareti e la stessa sensazione si avverte alla fine con il già citato Narciso.

“Il corpo veggente” coinvolge il visitatore che, emozionandosi, è spinto ad una riflessione sull’arte e sulla poetica di Pasolini.

Tutto è santo- il corpo veggente

Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane, 13- Roma

28 ottobre 2022– 12 febbraio 2023

Orari: dal martedì alla domenica, 10-19 (ultimo ingresso h18)

Prezzo biglietti: Intero 8 € – Ridotto Pasolini 6 € per possessori di biglietto MAXXI, Palaexpo, Metrebus card e biglietto Atac vidimato – Ridotto 2 € (ragazzi dai 18 ai 25 anni)