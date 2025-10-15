Tutto esaurito al Bellini per Donizetti: il “Don Pasquale” conquista Catania

Da
Isabella Fleri
-
Il direttore Riccardo Bisatti - foto di Andrea Butti

Catania si lascia conquistare dal fascino di Don Pasquale. Le sette repliche in programma dal 17 al 25 ottobre al Teatro Massimo Bellini sono già tutte sold out: un segnale inequivocabile dell’amore del pubblico per il capolavoro donizettiano, ma anche della vitalità di una stagione lirica che, dopo la pausa estiva, riparte sotto i migliori auspici.

Con la sua miscela di eleganza e brio, Don Pasquale torna a raccontare con ironia e leggerezza i paradossi dell’amore e dell’età, sospeso tra il sorriso e la malinconia. Lo spettacolo propone lo storico allestimento del Teatro Regio di Torino firmato da Ugo Gregoretti, raffinato regista e intellettuale, ripreso da Giandomenico Vaccari, che ne rinnova lo spirito con sensibilità contemporanea, conservandone l’ironia sottile e l’equilibrio tra realismo e gioco teatrale.

Sul podio, il giovane Riccardo Bisatti, talento emergente della direzione d’orchestra, guida Orchestra e Coro del Bellini (Maestro Luigi Petrozziello) in una lettura limpida e vivace, che esalta la freschezza melodica e la perfezione teatrale della partitura. Le scene e i costumi di Eugenio Guglielminetti, illuminati dalle luci di Gaetano La Mela, costruiscono un quadro visivo di raffinata coerenza.

Il cast alterna interpreti di solida esperienza e voci nuove: Dario Russo e Giovanni Romeo nel ruolo del protagonista; Jack Swanson e Giulio Pelligra come l’innamorato Ernesto; Marina MonzòFederica Foresta e Giuliana Di Stefanonel ruolo di Norina, figura femminile moderna e brillante, capace di muovere i fili dell’inganno con arguzia e charme. Completano il cast Nikolai ZemlianskikhPaolo Ingrasciotta e Dario Giorgelè.

Don Pasquale è molto più di un omaggio al grande repertorio – sottolinea il sovrintendente Giovanni Cultrera di Montesano – è una celebrazione della musica come teatro vivente, accessibile a tutti, senza rinunciare alla qualità artistica.”

Intanto prosegue la campagna abbonamenti 2025-26, che annuncia due distinti cartelloni – opere e balletti, sinfonica e recital – ricchi di grandi nomi: da I puritani a Carmen, da Aida a La vedova allegra, con artisti come Jessica PrattDmitry KorchakGiovanni SollimaMario Brunello e Francesco Nicolosi. Il diritto di prelazione è fissato al 18 ottobre per i concerti e al 29 novembre per opere e balletti.

Con Don Pasquale, il Bellini rinnova la sua vocazione più autentica: essere un luogo in cui la tradizione lirica italiana continua a vivere, emozionando e sorprendendo, tra l’ironia della commedia e la grazia senza tempo della musica di Donizetti.

Ugo Gregoretti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore