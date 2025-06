“Tutto in un’estate!” di Louise Courvoisier

Totone è un diciottenne un po’ sfrontato che vive in un piccolo villaggio del Giura francese, nell’area di produzione del formaggio Comté. Molti abitanti della zona hanno piccoli caseifici o attività coinvolte nella lavorazione o nella affinatura delle forme, ma la vita può essere monotona e non così poetica come la immaginano le persone che vivono in città.

Totone passa la maggior parte del suo tempo durante l’estate bighellonando, sfrecciando sul suo motorino, bevendo birra e divertendosi con i suoi amici, ama la sorellina Claire e cerca di svicolare dai compiti che gli assegna il padre vedovo e piuttosto avvezzo all’alcol.

Quando il padre rimane vittima di un incidente stradale, Totone è improvvisamente costretto a diventare adulto, occuparsi seriamente della sorella e cercare un modo per sopravvivere economicamente. Una soluzione potrebbe essere vincere i 30mila Euro per la migliore forma di Comté, salvare la casa, il piccolo caseificio che gli ha lasciato il padre e forse anche la sua vita e quella della sorella. Se al ragazzo non manca lo spirito di iniziativa e la capacità di trascinare nell’impresa i suoi due amici, è tutto il tempo perso in passato che gli si ritorce contro: a parte sapere che ci vuole il latte, deve sfruttare in fretta la competenza di altri per raggiungere il suo scopo.

Per raccontare questo coming-of-age Laure Courvoisier usa il linguaggio della commedia e regala un tenero ritratto della vita di campagna che si alterna tra affetto e desiderio di fuga.

Con un cast di non professionisti tra cui spicca il giovane Clement Favreau, belloccio e simpatico e con la faccia giusta per essere un po’ lo splendido del paese con tutte le intemperanze ormonali di un teen ager. Un piccolo antieroe che però sa conquistarsi l’empatia con un sguardo provocatorio e scanzonato in quello che la regista ha definito un “western agricolo”.

Il titolo originale Vingt Dieux è l’imprecazione che Totone usa continuamente come intercalare nel film, che stia rubando il latte ai suoi vicini – usando l’arma della seduzione con la sua coetanea Marie Lise (Maïwène Barthélémy)- o cercando di inventarsi un nuovo mestiere.

Presentato a Cannes 2024 nella sezione Un certain regard, Tutto in un estate! ‘- Vingt Dieux ha qualche incertezza da opera prima, ma è un film sincero, toccante e tenero, con un buon ritmo e un tocco di bucolica poesia.

Titolo originale: Vingt Dieux (Holy Cow)

Regia: Louise Courvoisier

Interpreti: Clement Favreau, Luna Garret, Mathis Bernard, Dimitri Baudry

Durata: 90 minuti

Nazione: Francia

Uscita Italia (cinema): 26 giugno 2025