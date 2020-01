“Tutto scorre…” di Vasilij Grossman

Vasilij Grossman, fra i maggiori esponenti del realismo socialista, dà vita ad un libro-testamento in cui l’azione dei personaggi è ridotta all’osso e prendono corpo viepiù ricordi, episodi e minuziose riflessioni storiche e politiche sugli ultimi anni dell’Impero Russo fino ai primi della ‘Nuova Russia’ (neo Unione Sovietica), sull’operato prima di Lenin, poi di Stalin, sul tragico periodo delle purghe e del grande terrore e sulla detenzione nei campi di detenzione e lavoro (gulag).

Tutto scorre… (Всё течёт…, 1970) è un romanzo-saggio scritto tra il 1955 e il 1963, rimasto tuttavia inedito e pubblicato postumo a Francoforte soltanto sette anni dopo, poiché esprimeva verità intollerabili per il regime: il graduale sterminio dei kulaki (contadini), le torture nei campi di lavoro forzato, la delazione come fondamento della società ed il vero ruolo di Lenin nella costituzione dello stato sovietico.

Ivan Grigor’evič ha trascorso un trentennio della sua vita, deportato dapprima per tre anni nella regione di Semipalatinsk, recluso successivamente nella prigione interna e alla Butyrka (per ben tre volte) e poi nei lager, a causa d’un discorso contro la dittatura pronunciato durante un seminario universitario di filosofia. Soltanto dopo la morte di Stalin (5 marzo 1953), rientra a Mosca in visita presso un suo cugino, Nikolaj Andreevič, e sua moglie, Marija Pavlovna, nonostante la rispettiva divergenza d’ideali. Non sentendosi, però, davvero accolto in quella vita che aveva continuato ad andare avanti smarrendo, di lui, e la nozione e l’immagine visiva, decide di non trattenersi e riprendere il suo viaggio in treno alla volta di Leningrado. Qui aveva lasciato un amore, Anja Zamkovskaja, ormai divenuta moglie di un fisicochimico, che non riesce a trovare la forza di rincontrare e ne trova casualmente un altro, Anna Sergeevna, che scoprirà di lì a poco malata di cancro al polmone.

Ivan ripercorre le sommosse popolari antisemite (pogrom), gli atti terroristici da parte dei rivoluzionari della Narodnaja volja, la dekulakizzazione, in contrapposizione alla strenua lotta progressista dell’intelligencija contro la schiavitù e, nonostante ciò, provava indulgenza per quella gente, che aveva paradossalmente custodito la libertà negandola tanto ingiustamente.

Vagando senza meta, pervaso da una sensazione d’irrimediabile solitudine, assediato dai fulgidi ricordi della Prospettiva Nevskij a San Pietroburgo e della vita di campagna, percepisce ciò che prima non vedeva, quasi avesse traslocato da un piano della vita ad un altro.

Se “nel lager gli uomini sono come aridi granelli di sabbia, ognuno per conto proprio”, la vita al di qua del filo spinato poteva essere comparata, nella sua essenza più nascosta, a quella delle baracche di Kolyma.

Mentre seguitava ad attendere qualcosa di bono, di giovane, il rapporto tra progresso e servaggio si faceva ai suoi occhi sempre più eclatante e la felicità provata brevemente con Anna l’esatta misura dell’asprezza della vita che gli era toccata in sporte.

Solo il dolce santuario della sua infanzia gli parve radioso e con esso il ricordo del mare, della sua eterna libertà simile all’indifferenza, che costeggiava la casa di suo padre e l’acqua verdenera profumata di frescura e di cielo montano.