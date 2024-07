“Twisters” di Lee Isaac Chung

Niente di nuovo nel cielo dell’Oklahoma. Nel 1996 Twister, diretto da Jan De Bont, ebbe enorme successo e fu nominato addirittura per due premi Oscar, Migliori effetti speciali e Miglior Suono: resta tuttora memorabile la mucca volante sulla vettura guidata da Bill Paxton. Ventotto anni dopo Hollywood propone un remake – adattato al 2024 e con vari riferimenti al primo Twister– che purtroppo non decolla mai, malgrado Glen Powell e Daisy Edgar-Jones facciano del loro meglio per cercare di vivacizzare le due ore di dejavu.

Come nell’originale del 1996 ci sono due gruppi rivali all’inseguimento di una serie di tornado che affliggono l’Oklahoma. Perché siano diventati frequenti non viene spiegato, e il cambiamento climatico, per esempio, non viene mai citato. Invece da una parte ci sono vari scienziati ampiamente sovvenzionati del gruppo Storm Par, di cui fa parte la giovane meteorologa Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones, Normal People), che ritorna sul campo dopo un’assenza dovuta al senso di colpa per aver perso i suoi tre migliori amici, risucchiati da un tornado cinque anni prima per un suo errore di valutazione. A riportarla a inseguire i Twisters del titolo è l’altro sopravvissuto, Javi (Anthony Ramos di In the Heights) che ha anche chiaramente un debole per lei.

A cacciare gli stessi tornado arriva anche il gruppo di allegri outsider capitanato dalla star del web, influencer e Youtuber da milioni di follower, Tyler Owens (Glen Powell, reduce dal successo di Hit Man), un arrogante – seppur affascinante – cowboy che si autodefinisce tornado wrangler, nella versione italiana tradotto con “domatore di tornado”.

In comune i due gruppi hanno le corse in auto lungo le strade dell’Oklahoma in vari e spettacolari inseguimenti nonché gli interminabili strilli di entusiasmo ed eccitamento non appena vedono un twister in avvicinamento. Per Kate è piu’ facile, lei ha una specie di dono o di soprannaturale sesto senso: se ci sono due tornadi a chilometri di distanza sa quale sarà quello degno di inseguimento solo guardando il cielo o annusando l’aria, tra l’altro con un ricco guardaroba di magliette e tute assortite praticamente per ogni nuovo accadimento meteorologico. Per Tyler invece si tratta di spettacolarizzare ogni pericoloso tornado con filmati, versi, sorrisi sornioni e battute da rodeo, il tutto filmato in diretta per i suoi followers.

Epperò Tyler si rivelerà dopo un po’ non così superficiale, anzi: mostrerà di avere un’anima oltre che la capacità, acquisita sul campo, di riconoscere i pericoli e di collaborare con Kate per cercare di minimizzare i danni. Anche questo aspetto, però resta in superficie: le teorie di Kate per ridurre la potenza distruttiva si rivelano efficaci. Però poi tutti a casa e basta così. Il loro sforzo è servito a qualcosa? La distruzione diminuirà? Anche l’accenno ai profittatori che comprano la terra a basso costo dopo la distruzione resta, appunto, solo un accenno.

Twisters è diretto – sorprendentemente – da Lee Isaac Chung, che cambia completamente dal precedente e personale Minari (2020). Malgrado gli effetti speciali, la bella fotografia di Dan Mindel e qualche momento di tensione, è la sceneggiatura scritta da Mark Smith e Joseph Kosinski il vero anello debole di Twisters: ed è un peccato che sembri solo una fotocopia sbiadita dell’originale del 1996.

Titolo Originale: Twisters

Regia: Lee Isaac Chung

Interpreti: Glen Powell, Daisy Edgar-Jones, Anthony Ramos

Durata: 122 minuti

Distribuzione: Warner Bros Entertainment Italia

Uscita Italia (cinema): 18 luglio 2024