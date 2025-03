U.S. Palmese dei Manetti Bros.

C’è tanto cuore nel nuovo film dei Manetti Bros. U.S. Palmese, al cinema dal 20 marzo dopo essere stato presentato alla scorsa Festa del Cinema di Roma. Il connubio tra sport e cinema è spesso vincente e U.S. Palmese si inserisce in questo filone con una storia semplice ed efficace, non priva di qualche difetto, ma godibile e riuscita nel suo impianto piacevolmente schietto.

La storia è quella di Vincenzo (Rocco Papaleo), un agricoltore in pensione con un piano per risollevare le sorti della sua Palmi. Decide che l’idea migliore per riportare lustro nella cittadina calabrese è quella di portare alla U.S. Palmese, la squadra dilettantistica cittadina, il campione Etienne Morville (Blaise Afonso), fuoriclasse della serie A dall’animo tormentato cresciuto nelle banlieu parigine e completamente divorato da un mondo fatto di fama e soldi. Con un’impresa che sembra impossibile Vincenzo trova i fondi per portare Morville alla Palmese: è l’inizio di un percorso di riscatto e di incontro/scontro tra mondi diversi che cambierà tanto il giovane campione quanto i cittadini di Palmi.

Punto di forza di U.S. Plamese sono i toni sinceri e garbati di una storia che nella sua semplicità scalda il cuore, diventando paradigmatica nel suo bel parallelismo tra sport e vita. Una storia delle più classiche, con tanti rimandi alla realtà e il sapore di una favola alla quale si crede volentieri e dalla quale ci si lascia trasportare senza fatica. E della favola U.S. Palmese ha anche la struttura, con tanto di lieto fine una volta rientrati i contrasti e risolte le difficoltà, con trovate fantasiose e a tratti un po’ “facili” che però non sfociano mai nella forzatura. Un piacevole connubio tra familiarità realista e la giusta dose di sospensione dell’incredulità che, in questo caso, funziona.

L’ultimo film dei Manetti è molto diverso per torni e intenzioni dal più ambizioso adattamento di Diabolik e il ritorno ad atmosfere familiari in un contesto che sa di casa è un’operazione riuscita pur al netto di alcune criticità, come la scarsa attenzione ai personaggi di contorno, un umorismo non sempre efficace con battute e dialoghi non sempre brillanti e a tratti poco ispirati e un ritmo un po’ sbilanciato, complice una durata eccessiva per il tipo di storia.

Regia: Manetti Bros.

Sceneggiatura: Manetti Bros., Emiliano Rubbi, Luna Gualano

Genere: Commedia

Cast: Rocco Papaleo, Blaise Afonso, Giulia Maenza, Claudia Gerini, Massimiliano Bruno, Gianfelice Imparato, Lisa Do Couto Texeira

Durata: 120 minuti

Paese: Italia

Data di uscita: 20 marzo 2025

Distribuzione: 01 Distribution